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Şırnaklı girişimci iki ev kadını kültür mantarı üretiyor

60 bin liralık krediyle kurdukları tesiste günde 200 kilogram mantar üreten 2 girişimci kadın, ürünlerini çevre illere satıyor
 14 Aralık 2019 23:16
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Şırnaklı girişimci iki ev kadını kültür mantarı üretiyor

Şırnak'ta iki ev kadın 60 bin liralık krediyle kurdukları tesiste günde ortalama 200 kilogram mantar üreterek çevre illere pazarlıyor.

Ev kadını iki çocuk annesi Ayşe İskenderoğlu (39) ile arkadaşı 3 çocuk annesi Emel Erkan (43) kentte kültür mantarı üretilmediği ve talep olduğu bilgisini edinmelerinin ardından yatırım yapmaya karar verdi.

Şırnak Üniversitesinin tahsis ettiği 90 metrekarelik yerde iki kadın, bankadan 60 bin lira kredi çekerek yaklaşık 2 ay önce mantar üretimine başladı.

Günde ortalama 200 kilogram mantar üreten girişimci iki arkadaş, tesislerinin kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Girişimci Ayşe İskenderoğlu, AA muhabirine, arkadaşıyla mantar üretimi yapmaya karar vermelerinin ardından durumu eşlerine anlattıklarını belirterek, destek görmeleri üzerine cesaretle sektöre girdiklerini söyledi.

Yaptıkları pazar araştırmasının ardından üniversite tarafından kendilerine yer tahsis edildiğini anlatan İskenderoğlu, şöyle devam etti:

"Gerekli girişimleri yaparak tesisi kurduk. Konya'dan mantarın toprağını temin ettik. 45 günlük aranın ardından mantarlar çıkınca çok heyecanlandık. Açıkçası bu kadar verim elde edemeyeceğimizi beklemiyorduk. Şu an ilk etapta 15 kişiyi burada istihdam ediyoruz, o da ayrı bir mutluluk. Şırnak'ta bir ilk olması ve kadın girişimciler için örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum."

- Hedef Irak pazarı

Mantarın kış sebzesi olması nedeniyle kış ayından sonra çeşitli meyve ve seracılık alanında üretime devam etmeyi planladıklarını aktaran İskenderoğlu, şehrin Irak'a yakın olmasını avantaja çevirerek ürünlerini yurt dışına da pazarlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kadınlara rol model olmak istediklerini vurgulayan İskenderoğlu, "Evde oturan kadınlarımızı güzel projelerle iş sahibi yapmak istiyoruz. Bu kadar verim elde edeceğimizi beklemiyorduk." dedi.

Ziraat Mühendisi Taybet Altay da 45 günlük aradan sonra mantarları topladıklarını, günde yaklaşık 200 kilogram ürün elde ettiklerini anlattı.

Altay, "90 metrekarelik alanda şimdilik üretim yapıyoruz. Hedefimiz daha geniş bir alanda üretim yapmaktır." diye konuştu.

Personelden Berivan Yetik ise kadın girişimcilerin açtığı tesiste çalışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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