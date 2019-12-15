15 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
|15 Aralık 2019 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katılacak.
(Ankara/13.00)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumuna katılacak.
(Doha)
3- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
(Bağdat)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)
SPOR
1- Süper Lig'de 15. haftaya Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/14.00/Sivas/16.30/İstanbul/19.00)
2- TFF 1. Lig'de 15. hafta Keçiörengücü-Hatayspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor, Altınordu-Bursaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Ankara/İstanbul/14.00/Balıkesir/16.30/İzmir/19.00)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Gaziantep Basketbol, Sigortam.net İTÜ Basket-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.00/17.30/İzmir/15.15/Balıkesir/20.00)
4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/16.30)
5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Spor Toto, İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası müsabakalarıyla başlayacak.
(Ankara/İzmir/15.00/Bursa/16.00/Artvin/17.00/Yozgat/19.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak.
7- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
9- Japonya'da düzenlenen 2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, İspanya ile Hollanda arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.
(Kumamoto/14.30)
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