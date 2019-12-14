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Malatya'da polis noktasına ateş açıldı
>Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü önündeki polis noktasına silahla ateş açıldı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
|14 Aralık 2019 23:36
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü önündeki polis noktasına silahla ateş açıldı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki polis noktasına silahla ateş açıldı. Polis noktasında bulunan polis memurlarının karşılık verdiği olayda yaralanan olmazken Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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