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Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu

2 yıl önce, Erdoğan düşmanlarını hedef alarak "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız" diyen Selim Temurci, Gelecek Partisinin kurucular listesinde yer aldı
 15 Aralık 2019 01:54
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Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu

1970, Rize doğumlu olan Selim Temurci, 2015 ila 2018 yılları arasında 3 yıl süreyle Ak Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttü.

Temurci, Ahmet Davutoğlu'nun Cuma günü açıkladığı Gelecek Partisi kurucuları arasında yer aldı.

Temurci'nin, Gelecek Partisinde yer almasının ardından 2 yıl önceki paylaşımı hatırlandı.

2 Aralık 2017 tarihinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Selim Temurci, Erdoğan düşmanlarına seslenerek "Geleceğin Türkiyesi'nin yanındayız! Her zaman Milletimizin yanındayız!15 Temmuz'da olduğu gibi, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız!" demişti.

İşte Gelecek Partisi Kurucuları arasında yer alan Selim Temurci'nin, 2 aralık 2017 tarihli paylaşımı:
Memurlar.Net
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