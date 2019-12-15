Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
2 yıl önce, Erdoğan düşmanlarını hedef alarak "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız" diyen Selim Temurci, Gelecek Partisinin kurucular listesinde yer aldı
|15 Aralık 2019 01:54
|Yazdır
1970, Rize doğumlu olan Selim Temurci, 2015 ila 2018 yılları arasında 3 yıl süreyle Ak Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttü.
Temurci, Ahmet Davutoğlu'nun Cuma günü açıkladığı Gelecek Partisi kurucuları arasında yer aldı.
Temurci'nin, Gelecek Partisinde yer almasının ardından 2 yıl önceki paylaşımı hatırlandı.
2 Aralık 2017 tarihinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Selim Temurci, Erdoğan düşmanlarına seslenerek "Geleceğin Türkiyesi'nin yanındayız! Her zaman Milletimizin yanındayız!15 Temmuz'da olduğu gibi, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız!" demişti.
İşte Gelecek Partisi Kurucuları arasında yer alan Selim Temurci'nin, 2 aralık 2017 tarihli paylaşımı:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
15 Aralık 2019 02:03
|15 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
15 Aralık 2019 00:02
|CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulunda eylem
14 Aralık 2019 23:30
|Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı
14 Aralık 2019 21:46
|'Her 100 kutu ilacın 83'ünü kendimiz üretebiliyoruz'
14 Aralık 2019 21:23
|Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
14 Aralık 2019 21:13
|CHP: Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli
14 Aralık 2019 21:08
|Bakan Soylu: Talimatları İstanbul'dan veren benim
14 Aralık 2019 20:23
|Askeri iş birliği anlaşması TBMM'de
14 Aralık 2019 20:13
|Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı
14 Aralık 2019 20:08