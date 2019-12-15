Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
|15 Aralık 2019 02:03
|Yazdır
İstanbul metrosunda bir kadının, başörtülü kadınlara hakaret etmesi büyük tepki topladı. Metroda bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, başörtülü kadınlara "Kara Fatma" diyerek hakaret etti, saldırdı.
Ortalığın bir anda karıştığı görüntülerde başörtülü kadın "Polis istiyorum, polis çağırın" diye bağırdı. Saldırgan kadın ise "Kara Fatma" diyerek hakaret etmeyi sürdürdü
Sosyal medyada gündem oldu
Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından "Kara Fatma" etiketi Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı, söz konusu görüntülere tepki göstermek için "Kara Fatma" etiketiyle paylaşım yaptı.
Kara Fatma kimdir?
"Kara Fatma"nın hakaret olarak kullanılması ayrı bir cehalet örneği. Bilindiği üzere "Kara Fatma" olarak bilinen Fatma Seher'in cesareti ve fedakarlığı, Türk kadınının kurtuluş mücadelesine verdiği katkıyla bilinir.
Fatma Seher Sivas Kongresinde Mustafa Kemal'in izniyle savaşa katılır. Kara lakabını ve üsteğmen rütbesini Mustafa Kemal'den alır İstiklal Harbinde 300 kişilik birliği komuta eder.
İstanbulda, kimliği belirlenemeyen bir kadın, metroda çarşaflı bir kadına "Kara Fatma" diyerek hakaret etti.MemurlarNet (@memurlarnet) December 14, 2019
Başörtülü kadın "polis istiyorum" derken, saldırgan kadın ise "Kara Fatma" diyerek hakaret etmeye devam etti. pic.twitter.com/yvxmIxeFtq
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
15 Aralık 2019 01:54
|15 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
15 Aralık 2019 00:02
|CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulunda eylem
14 Aralık 2019 23:30
|Bakan Koca: Hasta garantisi iddiaları gerçek dışı
14 Aralık 2019 21:46
|'Her 100 kutu ilacın 83'ünü kendimiz üretebiliyoruz'
14 Aralık 2019 21:23
|Bakanı Kurum: Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir
14 Aralık 2019 21:13
|CHP: Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli
14 Aralık 2019 21:08
|Bakan Soylu: Talimatları İstanbul'dan veren benim
14 Aralık 2019 20:23
|Askeri iş birliği anlaşması TBMM'de
14 Aralık 2019 20:13
|Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı
14 Aralık 2019 20:08