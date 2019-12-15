Stratejik gıdalara yerli üretim

Hükümet, son yıllarda savunma sanayisinde ardı ardına millileşme adımlarını atarken, tarımda da aynı anlayışı sürdürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'ncü Tarım ve Orman Şürası'nda "Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir" uyarısının ardından çalışmalar hızlandırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle stratejik ve üretim açığı olan tarım ürünlerinin öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması için yeni üretim modellerini devreye sokacak.

GÜVENLİ GIDA İÇİN HAVZA BAZLI DESTEKLEME MODELİ

Gıdanın yerli ve güvenli olması için Havza Bazlı Destekleme Modelini oluşturan bakanlık, 945 havza bazında en uygun yetişen ürünleri belirlerken, 21 ürünü destekleme kapsamına aldı. Bakanlık, diğer ürünlerin de Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamına dahil edilmesi için önümüzdeki yıllarda geniş çaplı çalışma başlatacak. Desteklenecek ürünler ise şöyle: Buğday, arpa, çavdar, çeltik, mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, pamuk, soya, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, yem bitkileri, soğan ve patates.

HER EVE ORGANİK GIDA

Bakanlık yine, üretiminde insan sağlığına zarar veren madde kullanılmadan, üretiminde tüketimi kadar her aşamada kontrollü ve sertifikalı ürünlerin üretimini artıracak. Bu kapsamda daha fazla çiftçi organik üretime yönlendirilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda başlatılan Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi daha etkin kullanılarak eğitim ve denetim faaliyetleri artırılacak.

HASTALIKLAR ÖNCEDEN BERTARAF EDİLECEK

Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan sertifikasyon işlemlerinde özellikle fidan ve fidelerde bitki sağlığı kontrolleri yapılarak, ürün yetiştirilen alanlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden bertaraf edilmesi sağlanacak. Hastalık ve zararlı maddelerin yeni alanlara bulaşmasını ve kimyasal ilaç kullanımını azaltıp maddi kayıpların önüne geçmeyi hedefleyen bakanlık, sertifikasyon kuruluşlarının altyapı eksiklerini giderecek. Yeni bitki sağlığı laboratuvarları kurulmasıyla birlikte görevli teknik personel de mesleki bilgi açısından donatılacak.

HAYVANCILIĞA 'MERA' ÇÖZÜMÜ

'İyi Tarım' uygulaması kapsamında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması ve güvenli gıdanın sağlanabilmesi için üretim yapan üretici sayısı çoğaltılacak. Bakanlık bu hedefe ulaşmak içinse meralar ve yaylalar ıslah edilerek, otlatma kapasitesinin artırılması ve ot kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları yapacak. Böylece hayvancılık sektörünün kaliteli kaba yem ihtiyacı, yurt dışından değil, yerel kaynaklardan karşılanacak.