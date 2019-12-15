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VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro

Edirne'de son bir ayda düzenlenen operasyonlarda FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 30'dan fazla organizatör yakalandı. VIP geçiş hizmetinin 10 bin Euro olduğu öğrenildi. Bu tarifede sürat teknesi kullanılırken sahte kimlik ve pasaportla kaçırılan FETÖ'cülere Yunanistan'da da karşılama hizmeti veriliyor
 15 Aralık 2019 07:00
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VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre; Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleriyle kaçak göçmenleri Yunanistan'a kaçırdığı öne sürülen kişiler hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan teknik takip sonucu, şebekenin İstanbul'dan Edirne'ye uzanan bağlantısı tespit edildi. Takibe alınan şebeke üyeleri için geçen günlerde, savcılık talimatıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Ali Aydın, Tuncay Aydın, Ufuk Bolat, Emre Şaban Bozanta, Caner Ş. ile Necmettin Ö. gözaltına alındı.

MAHKEME KARARI AÇIKLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, elleri kelepçeli şekilde Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali Aydın, Tuncay Aydın, Ufuk Bolat, Emre Şaban Bozanta göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİŞİ BAŞINA 10 BİN EURO

Edirne'de son bir ayda polisin düzenlediği operasyonlarda 30'dan fazla organizatör yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalarda, organizatörlerin yasa dışı kaçışlarda uyguladığı fiyat tarifesi de ortaya çıkarıldı. İnsan tacirlerinin kaçakları yasa dışı yollardan Yunanistan'a 2 bin ila 10 bin Euro arasında kaçırdığı tespit edildi. Göçmen kaçakçılarının, göçmenlerin arasına aldıkları FETÖ/PDY üyelerine farklı tarife uyguladığı saptandı.

Bu arada, organizatörlerin, Yunanistan'a 10 bin Euro karşılığında garantili VIP geçiş hizmeti de sağladıkları belirtildi. VIP geçişlerde sürat teknesi, sahte kimlik ve pasaport ile Yunanistan'da şebeke üyelerinin karşılandığı, Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine kadar eşlik edilerek ekstra tarife uygulandığı bildirildi.

Aileleriyle birlikte Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY üyelerinin genellikle VIP tarifeden yararlandığı ifade edildi.
Yeni Şafak
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