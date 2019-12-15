IMF lobi görevi vermiş
|15 Aralık 2019 06:45
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İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve CHP'li Faik Öztrak'ın, geçen Eylül ayında IMF yetkilileriyle yaptığı gizli görüşmenin nedeni belli oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, adeta IMF'nin lobi çalışmalarına soyundu.
15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi ile Türkiye'ye diz çöktüremeyenlerin ekonomi ayarlı saldırıları devam ediyor. Ekonomik tetikçiler, uluslararası fon yöneticilerine "Türkiye üzerinde ekonomik yaptırım" algıları yayarak faiz baskısı yaptırdılar. Olmayınca dövize müdahaleyle kriz tellallığı yaptılar. Tüm çabaları boşa çıksa da yılmadılar. Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla tehdit eden küresel sermaye, ülkemizi köşeye sıkıştırma hamlelerini sürdürüyor.
GİZLİCE GÖRÜŞTÜLER
31 Mart seçimlerinden önce "Türk ekonomisi kötüye gidiyor" açıklaması yaparak yerel seçimleri manipüle etmeye çalışan Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), CHP ve İYİ Parti yetkilileri ile Ankara'da gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen görüşmeye CHP adına Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti adına da eski Merkez Bankası Başkanı, Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz katılmıştı. IMF ile toplantı ifşa oldu, ancak konuşulanlar kamuoyundan gizlendi. Bu toplantıdan 3 ay sonra Yılmaz, küresel sermayenin sözcüsü olarak sahneye çıktı.
TEK YOL OLARAK GÖSTERDİ
Katıldığı bir yayında ekonomik kriz algısı yaratan açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türkiye'nin 14 Mayıs 2013'te borcunu kapattığı IMF'yi işaret etti. Türkiye için döviz kaynağı bulmanın tek yolunun IMF olduğunu iddia eden Yılmaz, "IMF'ye gidilsin mi gidilmesin mi bu hükümetin tercihindedir. Ama bana göre bu kaynak ancak IMF'nin gözetim ve denetimi sağladığı bir ortamda olabilir" dedi. Türkiye'ye, uzun süre sonra tekrar IMF reçetesi sunan Durmuş Yılmaz, IMF yetkilileri ile ifşa olan sır görüşmeden 3 aya yakın bir süre sonra bu açıklamayı yaparak ağzındaki baklayı çıkarmış oldu. Türkiye'yi IMF ve uluslararası ekonomik tetikçilerin önünde diz çöktürme çabalarında yeni hamlelerin gündeme getirilmesi şaşırtıcı olmayacak.
68 yıl borç ödedik
Türkiye, yıllarca bağımlı kaldığı IMF'ye 11 Kasım 1947'de İsmet İnönü'nün liderliğini yaptığı CHP hükümeti döneminde üye oldu. Türkiye ve IMF arasında 19 stand-by anlaşması imzalanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde 14 Mayıs 2013'te IMF'ye olan borç kapatıldı.68 yıllık prangalardından kurtularak güçlenen Türkiye, IMF'ye borç verecek duruma geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında "IMF bizden borç istedi 5 milyar dolar. Arkadaşlara 'Verin' dedim. Baktılar ki Türkiye veriyor, vazgeçtiler" şeklinde konuşmuştu.
Nur Banu Aras
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