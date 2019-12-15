'Şehir Hastaneleri uyuşmazlıklarında Türk mahkemeleri yetkili'
|15 Aralık 2019 06:55
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TBMM Genel Kurulunda görüşülen Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2020 yılı bütçeleri üzerinde ilgili bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleriyle ilgili kullanım, bakım ve hizmet bedellerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Koca, şehir hastanelerinde ihtilafta Londra Mahkemeleri yetkili olduğuna ilişkin iddiaya ilişkin, "Yurt dışı tahkim seçeneğinin sadece finansörlerle olan uyuşmazlıklara ilişkin olarak Türk hukuku uygulanmak şartıyla getirilmiştir. Yüklenicilerle olan uyuşmazlıklarda ise Türk mahkemeleri yetkilidir." ifadelerini kullandı.
Bütçelerin kabulünden sonra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.
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