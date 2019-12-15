Tartışmalı gökdelen projesinde ruhsat iptali için çalışma başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak ilçesine yapılması planlanan gökdelen projesinin ruhsatının iptali için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile bir araya gelen Soyer, tartışmalı gökdelen projesinin özellikle Kadifekale olmak üzere kent siluetini bozacağını ve hukuki süreçlerin henüz tüketilmediğinin anlaşılması üzerine ruhsatın iptali hakkında gerekli çalışmaları başlatma kararı aldı.

Soyer, gökdelenin ruhsatının hukuki zeminini oluşturan 1/1000'lik Uygulama İmar Planı'nın iptal edilmek üzere ivedilikle Konak Belediyesi Meclis gündemine alınmasını talep ederken, meclisin planı iptali etmesi halinde İzmir Büyükşehir Meclisi'ni olağanüstü toplanmaya çağırarak bu kararın onanması teklifinde bulunacağını açıkladı.

Planın iptal edilmesi halinde, yeni bir gökdelen projesinin daha oluşmasını engellemek amacıyla, Planlı Alanları İmar Yönetmeliği'nin 66. maddesi kapsamında Konak Belediyesi ile eşgüdüm içerisinde bir Mimari Estetik Komisyonu oluşturulacağı, kurulun gökdelen projelerinin Kadifekale başta olmak üzere İzmir'in siluetine olan etkisini değerlendirmesi ve benzer inşaatların bir daha oluşamayacak şekilde bir teknik değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Gökdelen projesiyle ilgili 2010 yılında onaylanan plan daha önce açılan dava sonucunda İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 2010/2024 E. 2011/1772 K. sayılı kararıyla iptal edilmiş, 2013 yılında onaylanan plan ise İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin 2013/1746 E. 2015/787 K. sayılı kararıyla iptal olmuştu. Ardından, 2015 yılında onaylanan plan İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin 2016/429 E. 2017/1601 K. sayılı kararıyla geçerliliğini kaybetmişti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Daire Başkanlığı ve Konak Belediyesi'ne gökdelen projesinin mevzuata aykırı ruhsatının durdurulması talebinde bulunmuştu.