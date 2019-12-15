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Libya vatandaşlarına vize muafiyeti

Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı
 15 Aralık 2019 07:15
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Libya vatandaşlarına vize muafiyeti

Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye'ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
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