Dijital işportacı kabusu		 
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu		 
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı		 
Kadroların üçte biri değişecek		 
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 15 Aralık 2019 07:51
Yazdır
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kara yollarında durum
15 Aralık 2019 09:28		 70 bin doları çöpe attı, saatlerce çöp aradı
15 Aralık 2019 09:11
İlk akıllı yolumuz açılıyor
15 Aralık 2019 08:30		 Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
15 Aralık 2019 06:15
Şırnaklı girişimci iki ev kadını kültür mantarı üretiyor
14 Aralık 2019 23:16		 Akciğerine pıhtı atan hasta zamanında müdahaleyle kurtuldu
14 Aralık 2019 22:40
Atık kumaşlar Ağrılı kızların elinde yeniden hayat buluyor
14 Aralık 2019 22:33		 Kazadan 7 ay sonra ölen Süleyman, toprağa verildi
14 Aralık 2019 22:21
Kalp nakli yapılan 7 yaşındaki Yusuf'tan acı haber
14 Aralık 2019 22:06		 Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı
14 Aralık 2019 21:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
Kadroların üçte biri değişecek
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
İlk akıllı yolumuz açılıyor
IMF lobi görevi vermiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokunarak konuşmak 5
bilgisaran 3
ben hep doğruları söylerim 1
makarna 1
genel ağ 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
shane larkin 3
2019 a bırakılacak son mesaj 2
kıdem tazminatı caiz değildir 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam