Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu		 

Ekonomide dengelenme sürecinde sağlanan başarı ile tekrar büyüme trendine dönülmesi, jeopolitik risklerin azalması ve Merkez Bankası'nın attığı hamlelerle faizlerde yaşanan düşüş vatandaşı borsaya yöneltti.

Borsa İstanbul son 6 ayda yüzde 22 ile dünyanın en fazla değer kazanan piyasası olurken, endeksi 20 ayın zirvesi olan 110 binin üstüne yerli yatırımcı taşıdı.

Merkez Bankası'nın temmuz ayında başladığı faiz indirimlerinin ardından mevduat faizlerinde yaşanan hızlı düşüş ve kurda yakalanan istikrar yatırımcının borsaya ilgisini artırdı. Merkez Bankası'nın 12 puanlık faiz indiriminin etkisiyle, temmuzda 1 milyon 155 bin olan borsadaki bireysel yatırımcı sayısı, kasım sonunda 1 milyon 177 bine ulaştı.

YERLİLER KAZANÇLI ÇIKTI

Yerli yatırımcının temmuzda 123.3 milyar TL olan portföy büyüklüğü yüzde 33 artarak 164 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde yabancı yatırımcının portföy büyüklüğü ise yüzde 13 artarak 259 milyar liraya ulaştı.

Yabancı yatırımcı sayısının azaldığı bu dönemde, borsadaki yükselişten yerlilerin daha fazla karlı çıktığı dikkat çekti. 22 bin kişilik yeni yatırımcı kitlesi borsayla tanışırken, son gerçekleşen Papilon'un halka arzına 10 kat talep gelmesi ilginin en önemli göstergesi oldu.

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamadan önce ortalama yüzde 22 olan TL mevduatın faizi, geçen hafta itibarıyla yüzde 10'a kadar geriledi. İlk faiz indiriminin yapıldığı 25 Temmuz'da 5.72 TL olan dolar kurunun, 12 puanlık indirimine rağmen halen 5.75-5.80 aralığında bulunması yatırımcının döviz yerine borsaya yönelmesinde etkili oldu.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU