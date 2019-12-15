Dijital işportacı kabusu		 
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu		 
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı		 
Kadroların üçte biri değişecek		 
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dijital işportacı kabusu

İşportacılar tezgahı dijitale açtı. Saatten parfüme binlerce sahte ürünü dev e-ticaret sitelerinde satan işportacılar, vatandaşları da kandırıyor. Şikayet sitelerine konuyla ilgili binlerce yorum yağıyor
 15 Aralık 2019 09:00
Yazdır
Dijital işportacı kabusu

Türkiye'nin işporta ekonomisi dijitale taşındı. Yerli ve yabancı binlerce kişinin geçim kapısı olan sektörün yeni adresi artık popüler e-ticaret ve pazaryeri siteleri oldu. Sahte parfümden saatlere, ünlü markaların taklit on binlerce ürünler dijital ortamda dev e-ticaret platformlarının altında satılıyor. Bu alandaki denetimsiz noktaları keşfeden uyanıklar özellikle de indirim dönemlerinde sahte ürünlerini sanal piyasaya sürüyor. Örneğin normal fiyatı 800 lira olan bir parfümün sahtesi 130 liraya satışa çıkarılıyor. Pazaryerinin marka değerine güvenen kullanıcılar da bu ürünleri gerçek sanarak alıyor.

KOMİSYONA BAKIYORLAR

Bu konuda en fazla şikayet edilen sitelerin başında ise alanında ilk beşe giren platformlar geliyor. İsteyen her girişimciye ürünleri için satış platformu açma imkanı sağlayan sitelerle ilgili şikayetler de zirveye çıkmış durumda. Sosyal medya ve internet mecralarında tepkilerini dile getiren kullanıcılar ellerine geçen siparişlerin orjinal olmaması nedeniyle birçok kuruma da şikayet dilekçesi veriyor. Tescilli Markalar Derneği Başkanı İzzet Stamati e-ticaret sitelerinde üreticiler için açılan pazar yerlerinin çok denetimsiz olduğunu söyledi. Satılan ürünle ilgili e-ticaret sitelerinin ilgili firmadan herhangi bir belge istemediğini dile getiren Stamati, "E-ticaret sitesi aldığı komisyona bakıyor. Sahte mi? Sağlığa zarar veren ürün mü satıyor ilgilenmiyor. Sitenin de satılan ürünün verdiği zararla ilgili bir sorumluluğu yok. Bu çok sağlıksız bir ticaret. Günün sonunda tek zarar gören tüketici oluyor" dedi.

SİTE SORUMLU DEĞİL

Sahte ürün avukatı Vehbi Kahveci de sanayi sitelerinde büyük tanklarda yapılan kimyasal karışımların orijinal markaların şişeleriyle birebir ambalajlarda orijinal diye satıldığını, bunun da illegal olduğunu kaydetti. Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ise, Türkiye'de milyonlarca üyesi bulunan birçok e-ticaret sitesinin sahte saat ve aksesuvarlarını orijinal diye sattığını söyledi. Kaya, "E-ticaret sitelerinden aldığımız ürünleri yurtdışındaki markaların merkezlerine gönderdik ve ürünlerin sahte olduğunu kanıtladık. Sitelerin kimi farkında kimi değil. Uyardığımızda 'bizim sorumluluğumuzda değil' diyorlar. Çünkü kanuna göre ürünü satan firma sorumlu. İnternet sitelerinin de sorumlu olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMADAN ALMAYIN
E-ticaret sitelerinden orijinal ürün aldığını sanan ancak sahte olduğunu anlayınca para iadesi isteyen vatandaş muhatap bulamıyor. Siteler kapatılsa da yerine yenileri açılıyor ve dolandırıcılar sahte ürün satışını sürdürüyor. Vatandaşların 'bu ürün orijinal değil' deyip geri gönderdiği ürünlerin satışı farklı siteler üzerinden devam ediyor. Uzmanlara göre bu sıkıntılar e-ticaret sitelerinin önüne her firmayı satıcı olarak kabul etmesi ve gerekli denetimi yapmamasından kaynaklanıyor. "Orjinali 500 TL olan bir parfüm 50 TL'ye inmez" diyen uzmanlar, ürünlerin gerçek fiyatının iyi araştırılması gerektiği uyarısında bulunuyor.

PINAR ÇELİK - METİN CAN
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri de Varlık Fonun'na devrediliyor
14 Aralık 2019 09:31		 Ziraat Bankası Simit Sarayı'nı alıyor
13 Aralık 2019 17:39
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak
13 Aralık 2019 15:41		 Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek
13 Aralık 2019 15:32
Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci
13 Aralık 2019 14:29		 Üretimi durdurulan araç firmasından açıklama
13 Aralık 2019 12:14
Kargo teslimat süreleri rutine dönüyor
12 Aralık 2019 11:22		 Garanti BBVA alacaklarını sattı
12 Aralık 2019 11:19
Baklava üreticileri 'fıstık stokçularından' rahatsız
12 Aralık 2019 11:14		 E-ticaret siteleri para iadesini 2-3 ay bekletiyor
12 Aralık 2019 09:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
Kadroların üçte biri değişecek
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
İlk akıllı yolumuz açılıyor
IMF lobi görevi vermiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teste tabi tutmak 1
bilgisaran 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
2019 a bırakılacak son mesaj 2
genel ağ 1
dokunarak konuşmak 5
shane larkin 3
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ben hep doğruları söylerim 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam