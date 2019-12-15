Firari FETÖ'cüden itirafçıya tehdit
|15 Aralık 2019 09:51
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Konya'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, itirafçıların verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan M.E. itirafçı oldu ve örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'da yaşamını sürdüren M.E, örgütte mahrem yapılanmada genel müdür pozisyonunda olan Cihat Yıldız tarafından tehdit edilince polise sığındı.
'BELANI BULACAKSIN' DEDİ
Darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım eden isimlerden olan Cihat Yıldız'ın İstanbul'da bir anda karşısına çıktığını belirten itirafçı M.E. şunları söyledi: "Cihat Yıldız ile babamın İstanbul Bahçelievler ilçesinde bulunan evinin önünde karşılaştım. Bu karşılaşmanın tesadüf mü yoksa bilinçli mi olduğunu bilmiyorum ancak bana 'Neden ifade verdin? Ya yurt dışına kaçacaktın ya da gaybubet evine gidecektin. Senin yüzünden tutuklanacak veya yurt dışına kaçmak zorunda kalacak isimler var' dedi. Ben de kendisine 'Sorgulanması gereken ben değilim, FETÖ neden bunları yaptı?' dedim. Bunun üzerine Cihat Yıldız 'Belanı bulacaksın' diyerek beni tehdit etti ve gitti" diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre halen firari olarak aranan Yıldız hakkında, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
HALİT TURAN
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