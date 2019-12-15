Elektriği en çok bu saatte tükettik

Türkiye'de dün günlük bazda 808 bin 963 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 425 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 503 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 382 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 808 bin 963 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 811 bin 425 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 206 bin 421 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 168 bin 225 megavatsaat ile doğal gaz ve 145 bin 132 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 374 megavatsat elektrik ihracatı, 8 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.