Yerli otoda bu özellikler standart olacak		 
TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek		 
Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı		 
İlk suça yaptırım ikinciye ceza		 
Dijital işportacı kabusu		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektriği en çok bu saatte tükettik

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 503 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 382 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti
 15 Aralık 2019 10:03
Yazdır
Elektriği en çok bu saatte tükettik

Türkiye'de dün günlük bazda 808 bin 963 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 425 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 503 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 382 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 808 bin 963 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 811 bin 425 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 206 bin 421 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 168 bin 225 megavatsaat ile doğal gaz ve 145 bin 132 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 374 megavatsat elektrik ihracatı, 8 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor
15 Aralık 2019 10:49		 Yurt dışında okuyan gençlerin diploma ve başarı fetişizmi
15 Aralık 2019 10:44
Dikkat! Bu numara plastikler kanser yapıyor
15 Aralık 2019 10:10		 Bu da çiğ köfte pastası
15 Aralık 2019 09:46
Kara yollarında durum
15 Aralık 2019 09:28		 70 bin doları çöpe attı, saatlerce çöp aradı
15 Aralık 2019 09:11
İlk akıllı yolumuz açılıyor
15 Aralık 2019 08:30		 Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
15 Aralık 2019 07:51
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
15 Aralık 2019 06:15		 Şırnaklı girişimci iki ev kadını kültür mantarı üretiyor
14 Aralık 2019 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Yerli otoda bu özellikler standart olacak11:33 - TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek11:29 - Üniversitedeki çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti11:24 - Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit11:21 - 82 üniversite, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasında11:19 - İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak11:16 - 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı11:13 - Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı11:09 - Otomotivde 'sıfır araç' trafiği11:05 - Çin'den ithal 23 ton ciğer ele geçirilmişti...Uzmanlar uyardı
10:59 - Yabancı teröristler nasıl tespit edilip yakalanıyor?10:51 - Vali sözünü tuttu, 24 öğretmen Barcelona'yı gezdi10:49 - Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor10:45 - Bakan Akar: Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz10:44 - Yurt dışında okuyan gençlerin diploma ve başarı fetişizmi10:42 - Kontrol teşkilatı üyesi olarak tekniker/teknisyen görevlendirilebilir mi?10:40 - Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu10:36 - Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından karşı oy
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Kadroların üçte biri değişecek
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
İlk akıllı yolumuz açılıyor
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokunarak konuşmak 1
bilgisaran 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ajda pekkan mobilya reklamı 1
teste tabi tutmak 1
2019 a bırakılacak son mesaj 2
kıdem tazminatı caiz değildir 2
makarna 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam