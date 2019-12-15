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Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası: Far hırsızları

Kağıthane'de park halindeki 5 otomobilin farları çalındı. Farları çalınan araçların aynı marka ve modelde olması dikkat çekti
 15 Aralık 2019 10:22
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Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası: Far hırsızları

Kağıthane'de park halindeki 5 otomobilin farları çalındı. Farları çalınan araçların aynı marka ve modelde olması dikkat çekti.

Olay, 3 Aralık Salı günü sabah saatlerinde Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde Alev Sokak ve Mayıs Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece otomobillerini sokağa park eden vatandaşlar sabah kalktıklarında araçlarının farlarının ve bazı yedek parçalarının yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polise giderek şikayetçi oldu. Polis, park halindeki otomobillerin farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların aynı marka ve model araçları seçtikleri, bu araçları farlarının çalınması çok daha kolay olduğu için tercih ettikleri öğrenildi.

"Motorla gelip, 20 saniyede farları çalıyorlar"

Otomobilinin farları çalınan Mertkan Kostan, "3 Aralık sabahı aracımın farlarının çalındığını gördüm. Karakola gidince benimkiyle birlikte 4-5 aracın daha aynı şekilde farlarının çalındığını öğrendim. Hepimiz şikayetçi olduk. Şuan polisler bu olayın peşinde. Araçların farlarını, hava yastıklarını, multimedya sistemlerini çalıyorlar. Son 4 ayda bu olaylar iyice artmaya başladı. Sağ olsun polisler bize bu konuda yardımcı oluyor. Motorla gelip, 20 saniye içerisinde farları söküp kaçıyorlar. Başlarına kask takıyorlar, genelde plakaları da olmuyor. Motorla gelip, farları 20 saniyede söküyorlar" dedi.

Farları çalınan araçların değerinin düştüğünü ifade eden Kostan, "Sadece farları çalınanlar değil, çalınmayan kişiler de mağdur oluyor. Çünkü hırsızlar belli başlı marka ve modellere yöneliyor. Böyle olunca o marka ve model araçların kaskoları yüksek çıkıyor. Geçen sene 3 bin 500 TL olan kasko bedeli şuan 5 bin 750 TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu nedenle çalınsa da çalınmasa da her iki tarafın da mağdur durumda olduğunu söyleyebilirim. Benden çalınan iki farın maddi değeri 9-10 bin TL civarında ama hırsızlık olarak gözüktüğü için kasko bedelinde 15-20 bin TL'ye kadar çıkacak. Aracımızın değeri düşüyor, her yönden mağduruz. Bir sonraki kaskoda yine yüksek tutarlar çıkacak" şeklinde konuştu.

Hırsızlık kurbanı olmamak için çareyi otomobillerini otoparklara çekmekte buldukları belirten Kostan, "Araçlarımızı otoparklara çekmek istiyoruz ama otoparklarda yer yok. Zaten otopark sıkıntısı vardı, son 3 ayda iyice arttı. Abone olmak istiyoruz ama bizi sıraya alıyorlar. Semtlerimizde araçlarımızı otoparklara da çekemiyoruz. Doğrusu ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

"Otomobilini satmayı düşünenler var"

Mert Kostan, yaşanan hırsızlık olayından sonra otomobil sahiplerinin son derece tedirgin olduğunu söyleyerek, "Mağdur arkadaşlarla konuştum. O marka ve modelde araca sahip olan birçok kişi otomobillerini satacaklarını söylüyor. Mağdurlar arasında aracında 20 bin TL'ye kadar hasar kaydı olan arkadaşlar var. Ben otomobilimi satmayı düşünmüyorum, elbet otopark bulup en kısa sürede aracımı otoparka çekeceğim" ifadelerini kullandı.

Motosikletle geldiler, farları saniyeler içerisinde çaldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kullandıkları motosikletle otomobillerin yanına gelen kasklı hırsızların önce etrafı kol açan ettikleri, ardından en uygun anda araçların farlarını saniyeler içerisinde çalarak motosikletlerine binip uzaklaştıkları görüldü. Öte yandan, hırsızların far çalmanın yanı sıra, lüks marka otomobillerin camlarını kırarak direksiyon, hayalet gösterge, teyp, konsol gibi birçok yedek parçasını da söküp çaldıkları öğrenildi. Yedek parçaları çalındıktan sonra kullanılamaz hale gelen ve on binlerce TL hasara uğrayan bir otomobilin görüntüsü vatandaş kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin "far hırsızlarını" yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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