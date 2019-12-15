İlk suça yaptırım ikinciye ceza
|15 Aralık 2019 10:31
|Yazdır
Ceza Muhakemesi Kanunu'nda 24 Ekim 2019'da yapılan değişiklikle gündeme gelen 'seri muhakeme usulü' 1 Ocak 2020'de başlıyor. Bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Seri Muhakeme Bürosu' kuruldu, 6 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Seri Muhakeme Usulü'ne göre belirli suçlarda dosyalar yalnızca bu büroda görevlendirilen savcılara verilecek. AKŞAM yeni uygulamanın detaylarına ulaştı. İşte o düzenleme:
BU ŞARTLARDA DAVA YOK
Dosyada takipsizlik kararı ya da dava açmayı erteleme şartları oluşmuyorsa savcılık, seri muhakeme usulünü devreye sokacak. Bunun için ise şu şartlar aranacak: "Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkümiyeti bulunmayacak. Dava açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini verecek. Erteleme kararının şüpheli ve toplum açısından davası açılmasından daha yararlı olması gerekecek. Mağdurun veya kamunun ya da savcılığın tespit ettiği zararın aynen iade, suçtan önceki haline getirebilmesi gerekecek."
Şüpheli eğer savcılığın verdiği erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemez ise hakkında takipsizlik kararı verilerek dosyası kapanacak ancak işlerse genel hükümlere göre hakkında dava açılacak.
UZLAŞMA DEĞİL YAPTIRIM
Dosya hakkında erteleme şartları oluşmuyorsa savcılık şüpheliye işlediği iddia edilen suçun gereğince belirlediği yarı oranda hapis, para cezası ve ya da erteleme teklifinde bulunacak. Şüpheli seri muhakeme usulünü kabul ederse avukat eşliğinde yazılı beyan verecek, kabul etmezse genel hükümlere göre dava açılacak.
İDDİANAME YERİNE TALEPNAME
Savcılık şüphelinin kabul etmesinden sonra 'seri muhakeme usulü' nün uygulanmasını bir talepname hazırlayarak görevli mahkemeden isteyecek. Mahkeme, talepnameyi kabul ederse şüpheli hakkındaki kararını vermiş olacak.
SERİ MUHAKEME BU SUÇLARDA UYGULANACAK
Seri Muhakeme bürosunun görev kapsamına giren suçlar şöyle belirlendi:
- Hakkı olmayan yere tecavüz
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
- Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
- Gürültüye neden olma
- Parada sahtecilik
- Mühür bozma
- Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
- Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
- Başkasına ait kimlik veya bilgilerinin kullanılması
- Ruhsatsız silah bulundurma
- Kesici delici alet bulundurma, taşıma ve satma
- İzinsiz orman işgal
- Kumar oynanması için alet bulundurma, çalıştırma, imal etme
- Kooperatifler Kanunu'nun 2. maddesine muhalefet.
Hilal YILDIRIM
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|EPDK 17 şirkete lisans verdi
15 Aralık 2019 09:38
|Türk donanması İsrail gemisini Doğu Akdeniz'de engelledi mi?
15 Aralık 2019 08:10
|Libya vatandaşlarına vize muafiyeti
15 Aralık 2019 07:15
|Stratejik gıdalara yerli üretim
15 Aralık 2019 06:31
|Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor
14 Aralık 2019 20:33
|e-Devlet Kapısı kullanılmayan bölgelerde tanıtılacak
14 Aralık 2019 15:51
|AÖF sorularını değerlendiriyoruz
14 Aralık 2019 15:47
|Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
14 Aralık 2019 10:20
|Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde
14 Aralık 2019 09:51
|Skandal görüntülerin çekildiği bakımevine soruşturma
13 Aralık 2019 20:05