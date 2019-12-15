Yerli otoda bu özellikler standart olacak		 
TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek		 
Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı		 
İlk suça yaptırım ikinciye ceza		 
Dijital işportacı kabusu		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor

Karadeniz'de kırlangıç ve 30 santimetre boyundaki istavritlere artık rastlanmıyor
 15 Aralık 2019 10:49
Yazdır
Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor

Karadeniz'de bir zamanlar avlanan bazı balık türleri giderek azalıyor. Kırlangıç ve 30 santimetre boyundaki istavritlere artık rastlanmazken, bunun nedeni tam olarak bilinmiyor.

Karadeniz'de bir zamanlar avlanan kırlangıç, kofana ve 30-40 santimetre boyundaki istavritlere hemen hemen rastlanmazken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer bunun nedeninin tam olarak belirlenemediğini söyledi. Karadeniz'in diğer denizlerden farklı olarak ayrı bir ekolojiye sahip olduğunu kaydeden Dinçer, Karadeniz'in özellikle kıyı balıkçılığı konusunda çok hassas dengeler üzerinde durduğunu belirtti. Eskiden Karadeniz'de farklı balık türlerinin avlandığını, bugün ise bunların çoğuna pek rastlanmadığını dile getiren Dinçer, "Tür çeşitliliğimiz maalesef azaldı ama bunun nedenini çok net olarak bilebilmiş değiliz. Belki bu türlere çok ender olarak rastlanıyor ancak onlar da kayıtlara geçemeyebilir. Eskiden Karadeniz'de lüferin çeşitleri olan kofana, 30-40 santimlik istavrit vardı, biz hiç görmedik. Ancak literatürden hem de yaşayan balıkçılarımızdan bunları biliyoruz. Şu anda tür olarak pek rastlanmayan balıklarımız var. En azından kefalleri biliyoruz. Çeşitli kefal türleri vardı şimdi kefal balığını hemen hemen tezgahlarda görememekteyiz. Bunlarda yakın tarihimizin balıklarıdır. Kırlangıç hiç yok, izmarit de azaldı. Özellikle Karadeniz kıyı balıkçılığı bakımından çok hassas dengeler üzerinde duruyor. Bunun çok ciddi bir şekilde korunması gerekir. Okyanus gibi derin deniz balıkları gibi değil bunlar çok hassas bir ekolojik dengesi var. Ayrıca Karadeniz'in diğer denizlerden farklı olarak ayrı bir ekolojisi vardır" dedi.

"Deniz dolgusu bazı balık türlerini olumsuz etkiliyor"

Sahillere yapılan dolgu çalışmalarının özellikle dip balıklarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Dinçer, "Dolgu alanlarının balıkları etkilememesi mümkün değil. Özellikle diplerde yaşayan barbun, kalkan, kaya balığı gibi balıkların hem yaşam alanı hem de çoğunun da üreme faaliyetlerini cereyan ettiği bir yerdir. Elbette onları çok etkiler ama pelajik balıkları çok etkilemeyebilir. Ancak bütün ekolojik dengeyi çevreyi bir bütün olarak düşündüğünüzde belirli oranlarda her parametrenin diğeri üzerinde etkisi olduğu açıktır" diye konuştu.

Balıkçı esnafları da uzun yıllardır tezgahlarında ne kırlangıç balığı ne de 30-40 santimetre boyundaki istavritleri hiç görmediklerini belirterek, izmarit balığının da çok nadir görüldüğünü söylediler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışında okuyan gençlerin diploma ve başarı fetişizmi
15 Aralık 2019 10:44		 Dikkat! Bu numara plastikler kanser yapıyor
15 Aralık 2019 10:10
Elektriği en çok bu saatte tükettik
15 Aralık 2019 10:03		 Bu da çiğ köfte pastası
15 Aralık 2019 09:46
Kara yollarında durum
15 Aralık 2019 09:28		 70 bin doları çöpe attı, saatlerce çöp aradı
15 Aralık 2019 09:11
İlk akıllı yolumuz açılıyor
15 Aralık 2019 08:30		 Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
15 Aralık 2019 07:51
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
15 Aralık 2019 06:15		 Şırnaklı girişimci iki ev kadını kültür mantarı üretiyor
14 Aralık 2019 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Yerli otoda bu özellikler standart olacak11:33 - TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek11:29 - Üniversitedeki çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti11:24 - Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit11:21 - 82 üniversite, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasında11:19 - İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak11:16 - 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı11:13 - Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı11:09 - Otomotivde 'sıfır araç' trafiği11:05 - Çin'den ithal 23 ton ciğer ele geçirilmişti...Uzmanlar uyardı
10:59 - Yabancı teröristler nasıl tespit edilip yakalanıyor?10:51 - Vali sözünü tuttu, 24 öğretmen Barcelona'yı gezdi10:49 - Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor10:45 - Bakan Akar: Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz10:44 - Yurt dışında okuyan gençlerin diploma ve başarı fetişizmi10:42 - Kontrol teşkilatı üyesi olarak tekniker/teknisyen görevlendirilebilir mi?10:40 - Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu10:36 - Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından karşı oy
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Kadroların üçte biri değişecek
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
İlk akıllı yolumuz açılıyor
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan mobilya reklamı 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
makarna 1
bilgisaran 2
2019 a bırakılacak son mesaj 2
teste tabi tutmak 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
dokunarak konuşmak 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam