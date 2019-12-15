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Vali sözünü tuttu, 24 öğretmen Barcelona'yı gezdi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 24 öğretmene verdiği "Barcelona Gezisi" sözünü yerine getirdi. Geziye katılan öğretmenler, Barcelona'yı doyasıya gezme keyfi yaşadı
 15 Aralık 2019 10:51
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Vali sözünü tuttu, 24 öğretmen Barcelona'yı gezdi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 24 öğretmene verdiği "Barcelona Gezisi" sözünü yerine getirdi. Geziye katılan öğretmenler, Barcelona'yı doyasıya gezme keyfi yaşadı.

Son üç yıldır Tunceli'de her 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen akşam yemeği programında, kura İle belirlenen 24 öğretmen Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından yurt dışı gezisine gönderiliyor.Kura ile 24'er öğretmen 2017 yılında Paris'e, 2018 yılında Prag'a gönderilmişti.

Bu yıl Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerin onuruna verilen akşam yemeğinde gelenek yine bozulmayarak Vali Tuncay Sonel, kura ile belirlenen 24 öğretmene 5 günlük Barcelona gezisi sözü vermişti.Sözünü tutan Vali Sonel,kentte görev yapan 24 öğretmeni Barcelona gezisine gönderdi. 5 günlük gezide rehber eşliğinde Barcelona'nın tarihi ve turistik yerlerini gezen öğretmenler hoşça vakit geçirdi.

Barcelona'dan Andora'ya da geçen öğretmenler, Tunceli'ye döndü. Barcelona'ya gitme şansına sahip olan öğretmenler, hayatları boyunca unutmayacakları, güzel anıların yaşandığı bir gezi organize ettiği için Vali Sonel'e teşekkür etti.

Gezi sayesinde ilk kez yurt dışına çıkma fırsatı bulduğunu belirten Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Seda Şimşek, "Eşimle beraber ilk defa yurt dışına çıktık. Bizim için iyi bir deneyim ve çok güzel bir tatil oldu. Valimize, biz öğretmenlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

Geziye katılan öğretmenlerden Cem Kırmızıtaş ise "Valimiz tarafından gönderildik. Çok güzel tecrübeler yaşadık. Sayın valimize bizi buraya gönderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Yürekten sevgiler, saygılar diliyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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