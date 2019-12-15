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Çin'den ithal 23 ton ciğer ele geçirilmişti...Uzmanlar uyardı

Mersin'de çarşamba günü polisin düzenlediği operasyonda Çin'den ithal 23 ton 200 kilo ciğerin ele geçirilmesinin ardından uzman hekimler, ithalatı yasak olan sakatatların tüketilmesi durumunda ortaya ciddi hastalıkların çıkacağı uyarısında bulundu. Uzmanlar kilosu 2 dolara ithal edilen sakatatların 75- 80 TL arasında satıldığını da söyledi
 15 Aralık 2019 11:05
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Çin'den ithal 23 ton ciğer ele geçirilmişti...Uzmanlar uyardı

Mersin'de geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., 'tavuk kırıntısı' olarak beyan ettiği 23 ton 200 kilo ciğeri, Çin'den konteyner gemi ile Mersin Limanı'na getirtti. Transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği beyan edilen ciğerler, soğuk hava deposuna konulurken yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Yükleme sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Ele geçirilen 23 ton 200 kilo ciğer, depo içerisinde mühürlendi. Ciğerin, kilosunun 75- 80 liradan satılacağı öğrenildi. Polis ekipleri, transit ticaret kapsamında getirilen ürünlerde 'usulsüzlük' yaptığı saptanan 10 kişiyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

VATANDAŞLAR RAHAT OLSUN

İthalatı yasak olan sakatatların kaçak yollardan yurda sokulması ile ilgili açıklama yapan, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı İsa Şahinkuşu, oda olarak Çin'den ciğer getirilme olayını araştırdıklarını söyledi. Sakatatların riskli ürün niteliğinde olmasından kaynaklı bakanlık tarafından ithalatına izin verilmediğini dile getiren Şahinkuşu, "Çin'den tavuk kırıntı beyanı ile çıkan ciğerler Mersin Limanı'na geliyor. Buradan da Taşucu Limanı üzerinden Lübnan'a gidecek şekilde planlanıyor. Ciğerler Mersin Limanı'nda bir antrepoya alınıyor. Burada tavuk kırıntısı mevcut konteynerlere aktarılıyor. İhbar üzerine polis buraya operasyon yapıyor ve ciğerler ele geçiriliyor. Bu tür gıdalar uygun koşullarda muhafaza edilmezse, soğuk zincire dikkat edilmediyse, uygun koşullarda kesim yapılmadıysa bozulmaya elverişli. Uygun koşullarda kaçak kesildiyse ilaç kalıntısı olabilir, antibiyotik kalıntısı olabilir. Yine sağlıklı koşullarda kesim yapılmadıysa ciğerde parazit olabilir, kist olabilir. Bunlar insan sağlığını son derece tehdit eden unsurlar. Çin'den gelen ciğerler ülkemize girmemiştir. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun" dedi.

2 DOLARA İTHAL EDİLİP 75-80 TL'YE SATILIYOR

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ise Çin'den kilosu 2 dolara ithal edilen sakatatların 75-80 TL arasında fiyata satıldığını belirtti. Hayvanın en zararlı, en hastalıklı ve en bulaştırıcı yerlerinden birinin sakatat kısmı olduğunu aktaran Antmen, şunları söyledi:

"Sakatatlar hayvanlarda hastalık durumunda hiçbir önlem alınamayacak organlardır. Bu yüzden sakatat ithali ülkemizde yasak. Kontrollü girmesi bile yasak ülkemize. İşin başında bile bir sakatlık var. Ülkeye tavuk kırıntısı adı altında sokmaya çalışıyorlar. Bu da esas büyük sıkıntıyı yaratıyor. İthalatı yasak olan ürünler Çin gibi ülkelerden 2 dolara getiriliyor, ama Türkiye'de 75-80 TL'ye satılıyor. Çok karlı bir iş. Sakatatın yasak olmasının temel nedeni ithalat sırasında kontrol edilemiyor olmasından kaynaklı. Hayvana antibiyotik yüklenmiş ya da kimyasal maddelerle korunuyor olabilir. Bu çok ciddi zararlar verir insan sağlığına. Soğuk zincir uygulamasına uymayabilirler. İnsan sağlığına çok ciddi zararları bulunuyor. Bu yüzden ciddi yaptırımlar uygulanmalı."
DHA
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