Yerli otoda bu özellikler standart olacak		 
TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek		 
Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı		 
İlk suça yaptırım ikinciye ceza		 
Dijital işportacı kabusu		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomotivde 'sıfır araç' trafiği

Bu yıla beklentilerin altında başlayan otomotiv sektörü, 2019'un son aylarında faiz indirimleri ve firmaların kampanyalarıyla canlandı. Talep artışından dolayı bayilerde yoğunluk oluşurken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle müşterilerin talebi karşılanamıyor
 15 Aralık 2019 11:09
Yazdır
Otomotivde 'sıfır araç' trafiği

Bu yıla beklentilerin altında başlayan otomotiv sektörü, 2019'un sonlarına doğru faiz indirimleri ve firmaların özel kampanyalarıyla vites yükseltirken, bazı modellerin tükenmesi nedeniyle müşterilerin talebine karşılık verilemiyor.

Yıla beklenenden daha yavaş başlayan otomotiv sektörünü canlandırmak için yıl içinde bazı vergi teşvikleri uygulanmıştı. Kamu bankaları da yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunmuştu. Birçok yerli ve yabancı firma, hurda araç teşviki, sıfır faiz, uzun vade seçenekleri ve takas indirimi gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Sıfır otomobil satışındaki talep sebebiyle bayilerde yoğunluk oluşurken, bazı modellerin tükenmesinden dolayı vatandaşların talebi karşılanamıyor. Beğendikleri araç için sipariş vermek için sıraya giren müşteriler, aracın bayiye gelmesini en az 15 gün bekleyebiliyor. Bu süre marka ve modele göre artabiliyor.

- "Otomotive olan ilgiyi yeniden coşturdu"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 0,49'luk faiz kampanyasının ciddi manada sektörün önünü açtığını ve otomotivde bekledikleri desteği yıl içerisinde çeşitli dönemlerde gördüklerini ifade etti.

Yüzde 0,49'uk faiz oranının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Şahsuvaroğlu, "Çünkü bu, otomotive olan ilgiyi resmen yeniden coşturdu. Bu, mevduat faizinin de altında bir faiz oranı. Yani mevduat faizi bizim en büyük rakibimizdi. İnsanlar parasını mevduatta değerlendirmeyi düşünüyordu ama yüzde 0,49'luk faiz oranı otomotiv sektörünün gerçekten son birkaç ay önünü açan çok önemli bir durum oldu." diye konuştu.

- "Müşteriler hayal ettikleri aracı bulma noktasında zorluklar yaşıyor"

Murat Şahsuvaroğlu, bayilerde ciddi bir talep yoğunluğu bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Piyasada sıfır araç konusunda sıkıntı var, doğru... Taleple arz arasında ciddi bir sıkıntı var. Bunun da nedeni yüzde 0,49 gibi çok önemli bir faiz indirimini sektör beklemiyordu. Talep ediyordu ancak bu kadar hızlı ve ani reaksiyon verileceğini öngöremiyorduk. Dolayısıyla hem yan sanayi hem de üretim olsun, bunların hızlıca bir araya gelip önünü açması zaman isteyen işler... Dolayısıyla 7/24 çalışmalarına rağmen piyasada ciddi miktardaki talebe üreticiler ve yan sanayi aynı hızda cevap veremedi.

Şu anda aslına bakarsanız müşteriler, hayal ettikleri aracı bulma noktasında zorluklar yaşıyor. Örneğin, renk ve paket anlamında belki istediğini bulamıyor ama daha düşük bir paketi bulabiliyor. Ama bu talep, gelecek yılın ilk çeyreğinin de canlı geçeceğinin işaretini veriyor. Tabii bu canlılığın devamı içinde yüzde 0,49 faizin gelecek yılda da devam etmesi elzem. Bu faizler bu şekilde devam ederse otomotiv, gelecek sene 600-650 bin adetlere doğru yelken açar diye öngörüyoruz."

Bu ay 2018'in aynı dönemine göre daha fazla satış beklediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Geçen yıl aralık satışı 77 bin adet civarındaydı. Bu yıl öngörümüz 85 bin adet civarında. Ama eğer bu faiz indirimi, bir ay daha önce açıklansaydı aralıkta satışlar 100 bini geçerdi, 120 bin civarını görebilirdik." diye konuştu.

- "Şubat fiyatlarında model geçişi kaynaklı küçük farklar olabilir"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, aralık ayında karşılanamayan talebin ocak ayına sarkmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Müşteri, aslında bulamadığı aracı ocak ve şubatta almanın da peşine düşmüş durumda. Yani şöyle ki; istediği araç şubatta gelirse şubatta alacağını beyan ediyor. Ancak 31 Aralık'ta hurda teşviki bitiyor. Hurda teşviki de ortalama 6-7 bin lira indirim demek. Bu devam etmeyecek ve 2020 model geçişi şubat ayında olacak. Oradaki model geçişleriyle ilgili de yüzde 2-3 arasında küçük farklar olabilir. Bunun haricinde de herhangi bir fiyat etkileşimi olmaz."

- "Türkiye Cumhuriyeti'nin otomotiv perakende tarihinde böyle bir faiz oranı yok"

Murat Şahsuvaroğlu, faiz indirimi ve çeşitli vergi teşviklerinin sektörün önünü açtığını ve sektörün geleceğe dair umutla bakmasını sağladığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin otomotiv perakende tarihinde böyle bir faiz oranı yok. Bu çok ciddi ve kıymetli bir adım. Bu desteklerinden dolayı hükümetimize, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kalbi şükranlarımızı sektör adına sunuyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomotiv ihracatının dörtte biri Bursa'dan yapıldı
14 Aralık 2019 18:02		 Sıfır otomobilde indirim kampanyalarında son 20 gün
10 Aralık 2019 23:40
Yerli otomobili ilk Cumhurbaşkanı tanıtacak
10 Aralık 2019 07:31		 Tesla Model X'e Euro NCAP'ten 5 yıldızlı aldı
08 Aralık 2019 21:26
Gümrükte bekleyen araçlar için geri sayım
07 Aralık 2019 13:44		 Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler
04 Aralık 2019 23:21
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı
04 Aralık 2019 19:47		 Türkiye'de üretildi, Avrupa'da 'yılın otomobili' adayı
04 Aralık 2019 15:20
Trafikte tehlikeli bir durum: 4 milyon araç sigortasız
02 Aralık 2019 21:37		 Yerli elektrikli hizmet araçları avrupa yollarında
02 Aralık 2019 20:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Yerli otoda bu özellikler standart olacak11:33 - TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek11:29 - Üniversitedeki çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti11:24 - Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit11:21 - 82 üniversite, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasında11:19 - İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak11:16 - 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı11:13 - Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı11:09 - Otomotivde 'sıfır araç' trafiği11:05 - Çin'den ithal 23 ton ciğer ele geçirilmişti...Uzmanlar uyardı
10:59 - Yabancı teröristler nasıl tespit edilip yakalanıyor?10:51 - Vali sözünü tuttu, 24 öğretmen Barcelona'yı gezdi10:49 - Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor10:45 - Bakan Akar: Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz10:44 - Yurt dışında okuyan gençlerin diploma ve başarı fetişizmi10:42 - Kontrol teşkilatı üyesi olarak tekniker/teknisyen görevlendirilebilir mi?10:40 - Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu10:36 - Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından karşı oy
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Kadroların üçte biri değişecek
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
İlk akıllı yolumuz açılıyor
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teste tabi tutmak 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
dokunarak konuşmak 1
makarna 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
bilgisaran 2
2019 a bırakılacak son mesaj 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam