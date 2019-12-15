TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek		 
Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı		 
İlk suça yaptırım ikinciye ceza		 
Dijital işportacı kabusu		 
İlk akıllı yolumuz açılıyor		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İhracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacağız. Desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek
 15 Aralık 2019 11:19
Yazdır
İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren yeni geliştirdikleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacaklarını, bu sistemle ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı attıklarını söyledi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak ihraç ürünlerinin üretiminden pazarlamasına kadar geçen süreçte tasarım, markalaşma, pazar araştırması, küresel tedarik zinciri gibi 100'den fazla destekle ihracatçıların yanında olduklarını belirtti.

Çağın koşullarıyla uyumlu bir şekilde dijitalleşmeye ve otomasyona özel önem verdiklerini dile getiren Pekcan, bu kapsamda, değişik platformlarda ihracatçıya sunulan destek hizmetlerinin tek bir sistemden verilmesine yönelik çalışmalarda sona geldiklerini ifade etti.

Pekcan, mevcut uygulamada ihracatçıların Bakanlığa yaptıkları destek başvurularının birçoğunda mevzuat gereği aynı bilgi ve belgeleri tekrar tekrar sunmak durumunda kaldıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz Destek Yönetim Sistemi ile ihracatçılarımızın bu bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve katlandıkları maliyetin önüne geçecek bütünsel önemli bir adımı atmış bulunuyoruz. İhracatçılarımız, başvurularında, destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Bilgi ve belgeler sisteme bir kereye mahsus tanıtılacak ve başvurular sisteme eklenen destek modüllerine yönlendirilecek."

Sektörün talepleri doğrultusunda, ihracatçı firmaların kullanıcı rol ve yetkilerinin yönetimine de izin verecek kurgunun bu sisteme aktarıldığına işaret eden Pekcan, "İhracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacağız. Böylece özel ihracat rejimlerimizden ve desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek." dedi.

- Destekler 6 ana modüle ayrıldı

Bakan Pekcan, destekler için başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tek bir sistemden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine yönelik projede destekleri 6 ana modül, 13 alt modülde konsolide ettiklerini bildirdi. Pekcan, şunları söyledi:

"Modüllerin bir bölümü tamamlandı, bir kısmı geri bildirimler çerçevesinde geliştirilmeye devam ediliyor. Tamamlanan modüller ise vakit kaybetmeden canlı ortamda hizmete alınıyor. Örneğin yılın ikinci yarısında canlı ortama alınan Belgesiz İhracat Kredileri Modülü ile hem Eximbank hem de ihracatın finansmanında önemli rol alan ticari bankalar artık taahhüt kapatma işlemini yaparken ihracatçıdan fiziksel beyanname talep etmiyor. Yaklaşık 6 aylık sürede 3 milyon civarında beyanname sorgusu elektronik ortamda yapıldı ve ekleri de dahil edilince çok büyük bir kağıt israfının önüne geçilmiş oldu."

Bakanlığın önemli destek kalemlerinden birisi olan Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri'nin de şu an pilot uygulamada olduğunu anlatan Pekcan, "Başka bir ifadeyle, test işlemleri tamamlanmış durumda ve canlı ortamda gerçek kullanıcılar tarafından son kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.

- İhracatçı olmaya özendirecek

Pekcan, daha önce de desteklerin anlaşılmasını, analiz edilmesini kolaylaştıran ve özendiren kolaydestek.gov.tr web portalını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu portal sayesinde animasyonlar, kolay ulaşılabilir bilgiler ve etkili görsellerle kullanıcı dostu bir uygulamayı hizmete sunduklarını söyledi.

Bu uygulamayla ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Destek Yönetim Sistemi'nin de hayata geçmesiyle ihracat desteklerimiz daha etkin kullanılabilecek. Sistem, en büyük hedeflerimizden biri olan KOBİ'lerin, esnafımızın, kadın ve genç girişimcilerin ihracatçı olabilmeleri yolunda işletmelerimiz için özendirici olacak ve ulaşılabilirlik sağlayacak."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz
15 Aralık 2019 10:45		 Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu
15 Aralık 2019 10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek
15 Aralık 2019 09:58		 İHA'lara yeni yuva
15 Aralık 2019 08:46
Kadroların üçte biri değişecek
15 Aralık 2019 07:30		 IMF lobi görevi vermiş
15 Aralık 2019 06:45
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
15 Aralık 2019 02:03		 Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
15 Aralık 2019 01:54
15 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
15 Aralık 2019 00:02		 CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulunda eylem
14 Aralık 2019 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Yerli otoda bu özellikler standart olacak11:33 - TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek11:29 - Üniversitedeki çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti11:24 - Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit11:21 - 82 üniversite, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasında11:19 - İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak11:16 - 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı11:13 - Bakan Varank'tan son sınıf lisans öğrencilerine çağrı11:09 - Otomotivde 'sıfır araç' trafiği11:05 - Çin'den ithal 23 ton ciğer ele geçirilmişti...Uzmanlar uyardı
10:59 - Yabancı teröristler nasıl tespit edilip yakalanıyor?10:51 - Vali sözünü tuttu, 24 öğretmen Barcelona'yı gezdi10:49 - Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor10:45 - Bakan Akar: Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz10:44 - Yurt dışında okuyan gençlerin diploma ve başarı fetişizmi10:42 - Kontrol teşkilatı üyesi olarak tekniker/teknisyen görevlendirilebilir mi?10:40 - Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu10:36 - Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından karşı oy
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Kadroların üçte biri değişecek
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
İlk akıllı yolumuz açılıyor
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokunarak konuşmak 1
bilgisaran 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ajda pekkan mobilya reklamı 1
teste tabi tutmak 1
2019 a bırakılacak son mesaj 2
kıdem tazminatı caiz değildir 2
makarna 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam