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82 üniversite, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasında

ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarınca hazırlanan listede Türkiye, Çin, ABD, Japonya, Hindistan ve İngiltere'nin ardından ilk 2 bin 500'de en fazla üniversitesi bulunan 6'ncı ülke oldu
 15 Aralık 2019 11:21
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82 üniversite, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasında

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesinin sıralandığı listede Türkiye'den 82 üniversite yer aldı.

URAP'ın internet sitesinden bugün kamuoyuna duyurulacak "2019-2020 URAP Dünya Sıralaması"nda akademik performansı en yüksek 2 bin 500 üniversiteye yer verildi. Dünya sıralamasında, makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek yüzde 75'lik dilime giren dergilerdeki makaleler dikkate alındı.

Sıralamada, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasına Türkiye'den 82 üniversite girdi. İlk sıraya 389 üniversite ile Çin yerleşirken, ABD 352 üniversite ile ikinci, Japonya 141 üniversite ile üçüncü oldu.

Listede, 137 üniversitesi bulunan Hindistan 4'üncü, 105 üniversitesi bulunan İngiltere 5'inci sırada yer aldı. Türkiye ise 82 üniversite ile İngiltere'nin ardından 6'ncı sıraya yerleşti.

Türkiye, bu derece ile Fransa, Güney Kore, Almanya, İtalya, Brezilya, İspanya, Kanada ve Polonya'yı geride bıraktı.

- Türk üniversiteleri arasında en iyi sıralama Hacettepe'nin

Türkiye'de son yıllarda yayımlanan makalelerin, etki değeri düşük dergilere kayması nedeniyle 2019-2020 URAP Dünya Sıralaması'nda ilk 100'e ve ilk 500'e girebilen Türk üniversitesi olmadı.

"Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi" sıralamasına en yakın Türk üniversitesi ise Hacettepe oldu.

Hacettepe Üniversitesinin 534'üncü sırada yer aldığı listede, İstanbul Üniversitesi 582'nci, İstanbul Teknik Üniversitesi 698'inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 706'ncı, Ankara Üniversitesi 787'nci oldu.

Ege Üniversitesi 842'nci sırada yer alırken, Gazi Üniversitesi 884'üncü, Bilkent Üniversitesi de 894'üncü oldu.

- Dünyanın en iyi üniversiteleri

"Dünyanın en iyi 10 üniversitesi" sıralamasında ise ABD'den 5, İngiltere'den 3, Kanada ve Fransa'dan 1'er üniversite yer aldı.

Sıralamaya göre, dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi sırasıyla ABD'den Harvard Üniversitesi, Kanada'dan Toronto Üniversitesi ve İngiltere'den Londra Üniversitesi oldu.

- Sıralamada Çin üniversiteleri yükseldi, ABD ve Japonya'dakiler geriledi

Sıralamalarda son yıllarda en hızlı yükselişi Çin üniversiteleri gerçekleştirdi. Dünya sıralamasında 2011'de ilk 100'de 4 üniversitesi bulunan Çin, 2019'da bu rakamı üç kat artırarak 12'ye çıkardı. Çin'in 2011'de 31 olan ilk 500'deki üniversite sayısı 2019'da 69'a yükselirken, aynı dönemde ilk 1000'deki üniversite sayısı 84'ten 145'e ulaştı.

Japonya ve ABD'deki üniversiteler ise sıralamalarda geriledi. Japonya'nın 2011'de ilk 100'de 4 üniversitesi varken, 2019'da bu sayı 2'ye düştü. Japonya'nın ilk 500'deki üniversite sayısı ise 2011'de 21 iken, 2019'da 11'e geriledi.

ABD'nin 2011'de 42 olan ilk 100'deki üniversite sayısı 2019'da 34'e düştü. ABD'nin 2011'de ilk 500'de 129 üniversitesi bulunurken, 2019'da 111 üniversitesi yer aldı.

- Türk üniversiteleri gayretli

URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya sıralamalarının yapılmaya başlanmasının ardından farklı ülkelerdeki üniversitelerin üst sıralarda yer alabilmek için yoğun çaba harcadığını ve kaynak ayırdığını anlattı.

Türk üniversitelerinin de dünya sıralamalarında yükselmek için çaba sarf ettiğini belirten Akbulut, "Tüm çabalara rağmen üniversitelerimizdeki her öğretim üyesi bu yarışta aynı heyecanı yaşamayabiliyor. Oysaki Türk üniversitelerinin daha üst sıralarda yer alması için tüm öğretim üyelerinin azimle çalışması, makale yayımlaması gerekiyor. Bazı üniversitelerimizde akademisyenlerin yüzde 20-25'inin son 5 yılda hiç makale yayımlamadığını görüyoruz." dedi.

Akbulut, etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan makalelerin sayısının artması halinde Türk üniversitelerinin daha da üst sıralarda yer alacağını ifade ederek, "Bunun için de başarılı akademisyenlerin desteklenmesi, genç akademisyenlerin daha fazla araştırma yapması için motive edilmesi gerekiyor. Üniversitelerimizin Ar-Ge için ayırdığı bütçeyi artırmaları da büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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