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Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve davayı uzatma girişimi daha önce bir sanığın yazdığı mektupla ortaya çıkan FETÖ'cü eski tuğgeneral Erhan Caha'nın darbecilere verdiği taktikler ve tehditleri, mahkemeye sunulan dilekçeyle belirlendi
 15 Aralık 2019 11:24
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Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve davayı uzatma girişimi daha önce bir sanığın yazdığı mektupla deşifre olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski tuğgeneral Erhan Caha'nın darbecilere verdiği taktikler ve tehditleri, mahkemeye sunulan dilekçeyle ortaya çıktı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasının sanıklarından eski albay Atilla Tanrıver, daha önce başka bir sanığın yazdığı mektupla davayı uzatma girişimi ortaya çıkan eski tuğgeneral Erhan Caha ile yaşadıklarını ve tahliye talebini içeren dilekçesini mahkemeye sundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Tanrıver, aynı davanın sanıklarından olan ve Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Caha'nın davayı uzatma taktiğini anlatan mektuptan kendisini ve sanık eski yarbay Tanju Aydıncık'ı sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

Söz konusu mektubu kendisinin yazmadığını söylediğini ancak Caha'nın buna itibar etmediğini belirten Tanrıver, Caha'nın kendisi ve sanık Aydıncık'la "özel olarak ilgileneceğini", savunmasında da kendilerine "özel bir sayfa açtığını" söylediğini belirtti.

Caha ile duruşma aralarında farklı tarihlerde yaşadıklarını da sıralayan Tanrıver, hatırlamadığı bir tarihte Caha'nın diğer sanıklara idari tahkikat ve bilirkişi raporlarındaki aksaklıklardan bahsetmeleri gerektiğini, yargılamayı yapan hakimlerin bunları duymaktan hoşnut olmadığı yönünde sözler kullandığını aktardı.

Sanık Tanrıver, Caha'nın diğer sanıklara, yargılama aşamasındaki ve cezaevindeki karşılaştıkları gelişmeleri avukatlar aracılığıyla basın yayın organlarına servis edilmesi yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Caha'nın yargılamayı yapan hakim ve savcılara yönelik ifadelerine de dilekçesinde yer veren Tanrıver, Caha'nın, "Hakimlerden, savcılardan, ceza infaz kurumunda çalışanlardan bir gün hesap sorulacak." dediğini beyan etti.

Tanrıver, başka bir gün ise duruşma arasında bekleme alanında Caha'nın etrafına bazı sanıkları toplamış olduğunu, öldürülen bir astsubaydan bahsettiğini ve "Bir gün astsubayın intikamını alacağız." ifadelerini kullandığını bildirdi.

Dilekçesinde darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığının sabit olduğunu ve tutuklu yargılanması sebebiyle kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu beyan eden Tanrıver, tahliyesini talep etti.

Mahkeme daha önce, Tanrıver ve Aydıncık'ın duruşmalara getirilip götürülürken diğer sanıklardan ayrı tutulmasını kararlaştırmıştı.

- Mektuptan

Daha önce cezaevinde yakalanan ve can güvenliği gerekçesiyle kimin kaleme aldığının açıklanmayan taktik içeren mektupta, eski tuğgeneral Caha'nın esasa ilişkin savunmaları uzatmaları yönünde diğer sanıklara talimat verdiği ortaya çıkmıştı.

Mektupta, "Esasa yönelik savunmalar başlayacak. Taktikleri mümkün olduğunca mahkemeyi uzatmak. Erhan Caha, ekibine talimat verdi. Herkes en az bir gün olacak şekilde savunma yapacakmış. Bu adamlar hala ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim." ifadeleri yer almıştı.

- 208 yıla kadar hapsi istendi

Genelkurmay çatı davasında da yargılanan ve darbe yöneticileri arasında olduğu gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski tuğgeneral Caha'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında da cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir'in 22 Kasım'daki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında Caha'ya, darbeciler tarafından alıkonulan 12 kişi için 168, iki kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 40 yıl olmak üzere toplamda 208 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Tanrıver ve Aydıncık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.
Anadolu Ajansı
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