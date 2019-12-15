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Yerli otoda bu özellikler standart olacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak
 15 Aralık 2019 11:37
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Yerli otoda bu özellikler standart olacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden fazlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

- Otomobil, akıllı yaşam orkestra şefine dönüşüyor

Gürcan Karakaş'ın da bugüne dek pek çok kez vurguladığı gibi "konusunun uzmanı ve dünyanın en iyileriyle" çalışıldığı her fırsatta dile getirilen TOGG, bu yeni ileri teknoloji ürünü uygulamayla akıllı otomobili tüm akıllı çevre ile iletişim kurabilen, topladığı bilgileri işleyip çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan ileri teknoloji bir akıllı yaşam orkestra şefine dönüştürüyor.

Otomobil, üzerlerindeki sensör, kamera, işlemci gibi nesnelerin interneti (IoT) ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla akıllı yaşam sistemleri ile iletişim kuruyor, akıllı cihazları kontrol etmeyi sağlıyor, bazı fonksiyonlarını da diğer akıllı cihazlardan kontrol edebilmeye olanak sunuyor.

Akıllı yaşam platformu, akıllı telefon, akıllı ev sistemleri, dijital asistan, akıllı şebeke gibi nesnelerin internetine bağlı tüm akıllı cihazların API'larını bünyesinde toplayarak arka plan yazılımında aynı zamanda tümünün komutlarına erişiyor.

- Otomobil, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor

Günümüzde evlerdeki akıllı buzdolabı, ocak, alarm sistemleri, ısıtıcı ya da soğutucular akıllı telefonlarla, her biri ayrı ayrı uygulamalar indirilerek kontrol edilebiliyor.

TOGG'un söz konusu yeni teknolojisi ise otomobili bağlantılı olmanın bir adım ötesine geçirip akıllı ev cihazları, akıllı şebeke ve diğer tüm internete bağlı cihazlarla entegre bir takım olarak çalıştırıyor. Otomobil, aynı zamanda yaşamın birçok farklı alanında, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor.

Geliştirdiği aracın elektrik-elektronik mimarisini 2025 ve sonrası çözümlere temel olacak şekilde tasarlayan TOGG'un akıllı yaşam teknolojisi sayesinde de akıllı otomobil; fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.
Anadolu Ajansı
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