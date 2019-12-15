'Hesabınız FETÖ tarafından kullanıldı' diyerek dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
|15 Aralık 2019 11:55
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İzmir'in Balçova ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı emekliye "Hesabınız FETÖ'ye para göndermek için kullanıldı" diyerek 220 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle alan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Emekli İ.Ö, kendisini polis olarak tanıtarak telefonla arayan kişinin yönlendirmesiyle bankadan çektiği 220 bin lirayı Balçova'daki Ziya Gökalp Caddesi'nde yanına gelen kişiye verdiğini belirterek polise başvurdu.
Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.Ö'nün dolandırıcıya parayı verdiği anın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Polis, zanlının eşkalini ve ticari taksiyle bölgeden uzaklaştığını da tespit etti.
- Kıyafetlerini değiştirmiş
Polis, bölgede görev yapan ticari taksilerin plakalarını tespit ederek, sürücülerinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, zanlının bir alışveriş merkezinde kıyafetlerini değiştirdiğini, daha sonra da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gittiğini, kullandığı cep telefonu ve değiştirdiği giysileri de son olarak bindiği takside bıraktığını belirledi.
Havalimanındaki 53 kamera kaydını da inceleyen ekipler, zanlının İzmir'den Gaziantep'e bilet alan A.A. olduğunu tespit etti.
Herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüphelinin adres bilgilerine ulaşan ekipler, zanlıyı yaşadığı Şanlıurfa'daki polis ekipleriyle irtibata geçerek gözaltına aldı.
Zanlı A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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