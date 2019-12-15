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Su sayacınızın donmaması için bunları yapın

ASKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında su sayaçlarının donmaması için abonelerine uyarılarda bulundu
 15 Aralık 2019 11:59
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Su sayacınızın donmaması için bunları yapın

ASKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında su sayaçlarının donmaması için abonelerine uyarılarda bulundu.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, eksi derecelere düşen sıcaklıklarda su sayaçlarının donup kullanılamaz hale gelebileceğine dikkat çekerek, sayaçların zarar görmemesi için abonelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini söyledi. Korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma olasılığının yüksek olduğu belirten Kınacı, "Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek, kullanılamaz hale getiriyor" dedi. Su sayaçlarının bulundukları yerde varsa hava cereyanına karşı koruyucu önlemler alınması, açık bölümlerin kapatılması, varsa kırık camların yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Kınacı, şu bilgileri verdi:

"Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için öncelikli olarak vananın kapatılarak, suyun kesilmesi gerekir."

Cumali Kınacı, sayaçların donması, patlaması veya su akması durumunda derhal vanasının kapatılması ve Alo 153 Mavi Masa'nın aranması gerektiğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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