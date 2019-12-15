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Sahibinden 'kelepir' ada

Marmaris'te eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 381 bin metrekare büyüklükteki Karaca Adası'nın satış ilanı 145 milyon TL olarak güncellendi. Fiyatında 65 milyon lira indirim yapılan, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare arasında 3 müstakil ev bulunan Karaca Adası'na günübirlik turizm tesisi ve marina yapılabilecek
 15 Aralık 2019 12:05
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Sahibinden 'kelepir' ada

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk koyu karşısındaki 381 bin metrekarelik Karaca Adası, geçen 22 Eylül'de 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 23 Kasım'da güncellenen ilanda adanın metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 145 milyon olarak belirlendi.

65 MİLYON LİRALIK İNDİRİM

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, Gökova Körfezi'nde yer alan adanın krediye uygun olduğunu söyledi. Adanın 4 yıldır satışta olduğunu belirten Özcan, geçen eylül ayında 210 milyon liradan satışa sunulan adanın fiyatında indirime gidildiğini kaydetti. ABD'de yaşayan sahibinin bir an önce satılmasını istediğini anlatan Özcan, "Satış fiyatımızda indirime gittik. Ciddi bir indirim yaptık" dedi.

OTEL YAPMAK İÇİN SATIN ALDI

Karaca Adası'nın 1984 yılında ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Uğur Özcan, adanın o zaman imarlı olduğunu kaydetti. Adanın bulunduğu alanın 1990 yılında birinci dereceden sit alanı ilan edildiğini, tüm Gökova Körfezi'nin imara kapatıldığını vurgulayan Özcan, "Bu nedenle otel yatırımı gerçekleşmedi. Sahibi yıllardır vergisini ödediği halde istediği yatırımı yapamadı. Yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Üzerinde 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak bunlar metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var. Şu an Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunduğu için 5 yıl süreyle vergiden muaf. Süre dolduğunda yeniden vergisini ödeyecek" diye konuştu.

Sahibinin yatırım yapamadığı için zarara uğradığını anlatan Uğur Özcan, "Ada aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunuyor. 4 koyu bulunuyor. Toplam 316 dönüm tapu tescili var. Yine 65 dönüm orman kullanım alanı var. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare" dedi.
DHA
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