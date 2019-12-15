İhale usulü ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor

Güvercin besleme alışkanlığının yaygın olduğu Şanlıurfa'da Haşimiye Meydanı'nda bulunan 'Kuşçular Kahvesi'nde toplanan kuş meraklıları, yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık artırmayla satışa sunuyor. Hafta sonları 2 lira çay parasına bu kahvede bir araya gelen kuş tutkunları hem aile geçimlerini sağlamak hem de güvercin kuşları hakkında bilmedikleri bilgileri de ediniyor. Kahvenin ortasına kurulan sepetli kafeste 'kuş tellalı' diye adlandırılan kişi tarafından kuşlar düşükten yükseğe doğru fiyatı artırılarak satışa sunuluyor. Renkli görüntülerin yaşandığı Güvercin borsasında otomobil fiyatına kadar yükselen kuşları almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. Çayların yudumlandığı kahvelerde kuş tellalının özelliklerini bağırdığı ihalelere; Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanlar oluyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen güvercin satıcıları, burada hem güvercin alıyor hem satıyor hem de kuş meraklılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Kıyasıya pazarlığın yapıldığı ihalelerde, satılan her kuş için yüzde 15 pay ise güvercinin satışına aracılık yapan kuşçu kahvesindeki görevli kişiye veriliyor.

EN KIYMETLİ DOST KUŞLARDIR

Çocukluğundan beridir kuş tutkunu olduğunu ve kıymetli dostu kuş olduğunu söyleyen Mehmet Aktaşan, her hafta sonu ihaleye katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da kuşçuluk bir sektör oldu. Araba fiyatına burada kuşlar alınıp satılıyor. Kuşçulukla ailesini geçindirenler var. Kuş besleyen insanlara, hayvanlara kıymet verir. Kuşçuluk kuyumculuktan dahi çok farklı bir meraktır. Bu kuşları gözümüz gibi bakarız. Onlara yem verir, rahatsızlanınca ilacını veririz. Bizim zevkimiz havadadır. Geçen gün bir çift kuşu 100 bin liraya satıldığına şahit oldum."

Şanlıurfa'da 2 yıldır kuş tutkunu olduğunu anlatan Kadir Yeşil ise "Sarı Alaca Bağdadı, Gübbe, Şamo, Şarabı, Nakışlı, İsrail gibi kuşları fiyatlarının bir araba fiyatına alınıp satıldığını duyunca bende gelip bu kuş borsasına gelmeye başladım. Bir süre sonra kuşları sevmeye başladım. Yeni nesil gençlerinde bu sevincine şahit oldum. Kısa bir süre sonra kuşlarla bir bağım oldu. Güvercini sevmek bir çocuğu bir insanı sevmek gibidir" diye konuştu.