100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire		 
Basın Konseyi'nden iki gazeteciye 'kınama'		 
Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı		 
Stratejik gıdalara yerli üretim		 
Yerli otoda bu özellikler standart olacak		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhale usulü ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor

Şanlıurfa'da, güvercinler, Kuşçular Kahvesi'nde hafta sonları, ihale usulü satışa çıkarılıyor. 'Güvercin borsası' olarak adlandırılan ihalelerde; güvercinler cinsi ve özelliğine göre 5 liradan, 50 bin liraya kadar alıcı buluyor
 15 Aralık 2019 12:09
Yazdır
İhale usulü ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor

Güvercin besleme alışkanlığının yaygın olduğu Şanlıurfa'da Haşimiye Meydanı'nda bulunan 'Kuşçular Kahvesi'nde toplanan kuş meraklıları, yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık artırmayla satışa sunuyor. Hafta sonları 2 lira çay parasına bu kahvede bir araya gelen kuş tutkunları hem aile geçimlerini sağlamak hem de güvercin kuşları hakkında bilmedikleri bilgileri de ediniyor. Kahvenin ortasına kurulan sepetli kafeste 'kuş tellalı' diye adlandırılan kişi tarafından kuşlar düşükten yükseğe doğru fiyatı artırılarak satışa sunuluyor. Renkli görüntülerin yaşandığı Güvercin borsasında otomobil fiyatına kadar yükselen kuşları almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. Çayların yudumlandığı kahvelerde kuş tellalının özelliklerini bağırdığı ihalelere; Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanlar oluyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen güvercin satıcıları, burada hem güvercin alıyor hem satıyor hem de kuş meraklılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Kıyasıya pazarlığın yapıldığı ihalelerde, satılan her kuş için yüzde 15 pay ise güvercinin satışına aracılık yapan kuşçu kahvesindeki görevli kişiye veriliyor.

EN KIYMETLİ DOST KUŞLARDIR

Çocukluğundan beridir kuş tutkunu olduğunu ve kıymetli dostu kuş olduğunu söyleyen Mehmet Aktaşan, her hafta sonu ihaleye katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da kuşçuluk bir sektör oldu. Araba fiyatına burada kuşlar alınıp satılıyor. Kuşçulukla ailesini geçindirenler var. Kuş besleyen insanlara, hayvanlara kıymet verir. Kuşçuluk kuyumculuktan dahi çok farklı bir meraktır. Bu kuşları gözümüz gibi bakarız. Onlara yem verir, rahatsızlanınca ilacını veririz. Bizim zevkimiz havadadır. Geçen gün bir çift kuşu 100 bin liraya satıldığına şahit oldum."

Şanlıurfa'da 2 yıldır kuş tutkunu olduğunu anlatan Kadir Yeşil ise "Sarı Alaca Bağdadı, Gübbe, Şamo, Şarabı, Nakışlı, İsrail gibi kuşları fiyatlarının bir araba fiyatına alınıp satıldığını duyunca bende gelip bu kuş borsasına gelmeye başladım. Bir süre sonra kuşları sevmeye başladım. Yeni nesil gençlerinde bu sevincine şahit oldum. Kısa bir süre sonra kuşlarla bir bağım oldu. Güvercini sevmek bir çocuğu bir insanı sevmek gibidir" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
60 yaşında lise diplomasını aldı, hedefi üniversite
15 Aralık 2019 12:26		 Poşet satın almayan vatandaştan çevreye 150 bin tonluk katkı
15 Aralık 2019 12:22
Sahibinden 'kelepir' ada
15 Aralık 2019 12:05		 Su sayacınızın donmaması için bunları yapın
15 Aralık 2019 11:59
Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor
15 Aralık 2019 10:49		 Yurt dışında okuyan gençlerin diploma ve başarı fetişizmi
15 Aralık 2019 10:44
Dikkat! Bu numara plastikler kanser yapıyor
15 Aralık 2019 10:10		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
15 Aralık 2019 10:03
Bu da çiğ köfte pastası
15 Aralık 2019 09:46		 Kara yollarında durum
15 Aralık 2019 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:31 - 70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın13:25 - 100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire13:21 - Otomotivde 'sıfır araç' trafiği13:15 - Basın Konseyi'nden iki gazeteciye 'kınama'13:12 - Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı13:05 - Drone kebap sektörüne de girdi13:00 - Topraksız tarımla fide üretti, siparişlere yetişemiyor12:53 - Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı12:51 - Stratejik gıdalara yerli üretim12:45 - İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı
12:41 - Atıl vaziyetteki araziyi alıp kentin en büyük elma tarlasına dönüştürdü12:29 - Fabrika gibi çalışan lisenin öğrencileri hem öğreniyor hem kazanıyor12:26 - 60 yaşında lise diplomasını aldı, hedefi üniversite12:22 - Poşet satın almayan vatandaştan çevreye 150 bin tonluk katkı12:18 - Türk öğretmenlere 'ilham veren' uluslararası ödül12:15 - Üç ilde buzlanma ve don uyarısı12:09 - İhale usulü ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor12:05 - Sahibinden 'kelepir' ada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Kadroların üçte biri değişecek
İlk akıllı yolumuz açılıyor
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan mobilya reklamı 1
makarna 1
teste tabi tutmak 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
bilgisaran 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam