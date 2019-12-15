100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire		 
Basın Konseyi'nden iki gazeteciye 'kınama'		 
Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı		 
Stratejik gıdalara yerli üretim		 
Yerli otoda bu özellikler standart olacak		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Poşet satın almayan vatandaştan çevreye 150 bin tonluk katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi uygulamasının başladığı 1 Ocak'tan sonraki 11 aylık dönemde 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandı. Tasarrufla yaklaşık 6 bin ton sera gazının doğaya salınımı önlenmiş oldu
 15 Aralık 2019 12:22
Yazdır
Poşet satın almayan vatandaştan çevreye 150 bin tonluk katkı

Plastik poşetlerin 1 Ocak'tan itibaren ücretlendirmesiyle kullanım oranı yüzde 77,27 düşerken, 11 ayda yaklaşık 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dünyada her yıl 5 trilyon adet plastik poşet kullanılıyor.

Türkiye'de ise 2019'a kadar yılda 35 milyar adet plastik poşet piyasaya sürülüyor ve kişi başına ayda yaklaşık 35 plastik poşet kullanılıyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 1 Ocak'tan itibaren başlatılan plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasıyla, kullanım yüzde 77,27 oranında düştü. Aylık yaklaşık 35 olan kişi başı poşet kullanım adedi 10'a kadar geriledi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya, Slovenya, İsveç, İngiltere ve İskoçya'da da plastik poşetlerden ücret alınıyor.

- Plastik poşet üreticilerine 121 bin 411 lira ceza

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle, 11 ayda yaklaşık 150 bin ton plastik kullanımının önüne geçildi. Buna bağlı olarak yaklaşık 6 bin ton sera gazı salınımı önlenmiş oldu.

Bakanlık tarafından ülke genelinde 2 bin 160 plastik poşet denetiminde, kurallara uymayan marketlere ve plastik poşet üreticilerine 121 bin 411 lira ceza kesildi.

- Barkodsuz poşet satışı 30 Haziran'dan itibaren yasak

Bakanlık, yıl içerisinde "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da da düzenleme yaptı.

Düzenlemeyle gümrüksüz satış mağazalarındaki poşetler ücretsiz hale getirildi. Tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamul, giyim, gıda gibi ürünlerin toptan veya perakende satışının yapıldığı market, bakkal, kantin, pastane, züccaciye, tuhafiye, restoran, kafe, nalbur ve benzeri yerlerdeki belirli poşetler için de ücretsiz satışın geçerli olması sağlandı.

Değişiklik ile plastik poşetlerin kalınlığının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak yüzde 10'luk sapma oranı, Bakanlık tarafından "tolerans payı" olarak kabul edildi.

Marketlere, barkodlu poşete geçiş için 30 Haziran'a kadar süre tanındı. Sürenin dolması ile barkodsuz poşet satışı da yasak hale geldi.

Bakanlık ilgili sektör temsilcilerinin görüşünü de dikkate alarak 2020 için plastik poşetlerin satış ücretlerinde zam yapmama kararı aldı.

- Depozito uygulaması 2021'de başlıyor

Bakanlık özellikle plastik, cam ve metal içecek ambalaj atıklarının etkin bir şekilde toplanmasıyla sanayiye kaliteli hammadde sağlayarak ithalatı ve cari açığı azaltacak, bertaraf edilen atık miktarının azaltılmasına yönelik "depozito uygulaması"nı 1 Ocak 2021'den itibaren zorunlu hale getirecek.

Uygulamanın ekonomik ve çevresel faydaları yanında ek istihdam olanakları yaratması da öngörülüyor.

Türkiye'de piyasaya sürülen yıllık yaklaşık 50 milyar içecek ambalajı için depozito uygulamasının detaylarını netleştirmek ve depozito sisteminin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle oluşturulmasının uygunluğunu belirlemek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi ile protokol imzalandı.

İçecek ambalajlarının tüketicilerden toplanması, depolanması, taşınması ve geri dönüşümlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
60 yaşında lise diplomasını aldı, hedefi üniversite
15 Aralık 2019 12:26		 İhale usulü ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor
15 Aralık 2019 12:09
Sahibinden 'kelepir' ada
15 Aralık 2019 12:05		 Su sayacınızın donmaması için bunları yapın
15 Aralık 2019 11:59
Karadeniz'de kırlangıç ve istavrite artık rastlanmıyor
15 Aralık 2019 10:49		 Yurt dışında okuyan gençlerin diploma ve başarı fetişizmi
15 Aralık 2019 10:44
Dikkat! Bu numara plastikler kanser yapıyor
15 Aralık 2019 10:10		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
15 Aralık 2019 10:03
Bu da çiğ köfte pastası
15 Aralık 2019 09:46		 Kara yollarında durum
15 Aralık 2019 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:31 - 70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın13:25 - 100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire13:21 - Otomotivde 'sıfır araç' trafiği13:15 - Basın Konseyi'nden iki gazeteciye 'kınama'13:12 - Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı13:05 - Drone kebap sektörüne de girdi13:00 - Topraksız tarımla fide üretti, siparişlere yetişemiyor12:53 - Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı12:51 - Stratejik gıdalara yerli üretim12:45 - İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı
12:41 - Atıl vaziyetteki araziyi alıp kentin en büyük elma tarlasına dönüştürdü12:29 - Fabrika gibi çalışan lisenin öğrencileri hem öğreniyor hem kazanıyor12:26 - 60 yaşında lise diplomasını aldı, hedefi üniversite12:22 - Poşet satın almayan vatandaştan çevreye 150 bin tonluk katkı12:18 - Türk öğretmenlere 'ilham veren' uluslararası ödül12:15 - Üç ilde buzlanma ve don uyarısı12:09 - İhale usulü ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor12:05 - Sahibinden 'kelepir' ada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Kadroların üçte biri değişecek
İlk akıllı yolumuz açılıyor
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
teste tabi tutmak 1
bilgisaran 2
makarna 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam