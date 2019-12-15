60 yaşında lise diplomasını aldı, hedefi üniversite

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yatalak annesi ve engelli kardeşine bakmakla yükümlü olması rağmen 60 yaşında lise diploması aldıktan sonra üniversiteye girmeyi hedefleyen Hatice Şükran Şerbetçi, azmiyle takdir topluyor.

Ortaokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ve evlenen Şerbetçi, aradan yıllar geçse de içindeki üniversiteli olma hayalinden bir türlü kopamadı.

Tek çocuğunun Ortadoğu Teknik Üniversitesinden mezun olmasının mutluluğunu yaşayan Şerbetçi'nin yaşadığı bu mutluluk, içindeki üniversiteli olma hayalini yeniden alevlendirdi.

Bu hayalini gerçekleştirmek için 2015 yılında açıköğretim lisesine kayıt yaptıran Şerbetçi, bakmakla yükümlü olduğu yatalak annesi ve engelli kardeşi ile ev ve bahçe işlerinin getirdiği iş yüküne rağmen azmiyle sınavlara hazırlanarak 4 yılda diploma aldı.

Üniversiteli olma hayalinin peşinden büyük bir şevkle koşan Şerbetçi, günlük işlerinden arta kalan zamanında harıl harıl ders çalışarak üniversite sınavına hazırlanıyor.

Azmiyle ilçe sakinlerinin takdirini kazanan Şerbetçi'ye destek olmak amacıyla Ağın Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü üniversite hazırlık seti hediye etti.

Şerbetçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok istemesine rağmen liseye gitme imkanı bulamadığını, genç yaşta ailesinin isteği üzerine evlendiğini belirtti.

Eğitimine devam edememenin vermiş olduğu buruklukla dünyaevine girdiğini ifade eden Şerbetçi, "Eşim de razı olmadı liseye gitmeme. Daha sonra çocuk derken, çocuğun istikbali, okuması derken kendimi düşünmeye vakit bulamadım." diye konuştu.

Oğlunun üniversiteden mezun olmasının okuma isteğini yeniden alevlendirdiğini aktaran Şerbetçi, şöyle devam etti:

"Liseye müracaat ettim, bu konuda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bana çok yardımcı oldu. Lise diplomamı aldım. Şimdi de hedefim üniversite kapısından içeri girmek."

- "Okumanın yaşı yoktur"

Genç yaşlı insanın istedikten sonra her konuda başarılı olabileceğini vurgulayan Şerbetçi, "Bilhassa gençler mutlaka eğitimlerini tamamlamalılar, bizler de onlara örnek olmalıyız. Örnek olmak için zaten bu yola çıktım. Torunlarımıza, gençlerimize örnek olalım. Okumanın yaşı yoktur, her zaman için eğitim eğitim. Anneler eğitimli olsun ki çocuklarını da eğitimli olarak yetiştirebilsinler." dedi.

- "Azmiyle herkese örnek oldu"

Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ise ilçede zaman zaman ev ziyaretlerinde bulunarak aile bireylerinin durumu hakkında bilgi aldığını, varsa sorunlarının çözümü konusunda destek olduklarını kaydetti.

Bu ziyaretler esnasında tanıdığı Şerbetçi'nin 90 yaşındaki yatalak annesi ve engelli kardeşinin bakımı, ev ve bahçe işlerine rağmen azmiyle lise diploması aldığını ve üniversite sınavına hazırlandığını öğrendiğinde takdir ettiğini aktaran Cıdıroğlu, şöyle konuştu:

"Şükran hanım diploması ile geldi yanımıza, bizleri gerçekten çok sevindirdi ve gururlandırdı. Azmiyle hem ilçemizdeki gençlere ve kadınlara hem de tüm Türkiye'ye büyük bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. 60 yaşında liseyi bitirdi hatta bununla da kalmayacak 2020 yılında üniversite sınavına girecek, eğitimine devam etmek istiyor. Biz de çam sakızı çoban armağanı kendisine üniversiteye hazırlık seti hediye ettik, inşallah yararlı olacaktır. Şükran hanıma inanıyoruz, güveniyoruz, bunu da başaracaktır."

- "Öğrencilerimize örnek gösteriyoruz"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Yazıcı da eğitimin yaşının olmadığını Şerbetçi'yi öğrencilere, farklı sebeplerden okuyamayan kişilere örnek gösterdiğini kaydetti.

Yazıcı, "Yeni gelen öğrencilerimize onu örnek gösteriyoruz, bu şekilde onları da cesaretlendiriyoruz. Onlara, Şükran hanım başardı, sizler de devam ederseniz başarabilirsiniz, ideallerinizi kovalayın diyoruz." ifadelerini kullandı.