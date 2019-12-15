Fabrika gibi çalışan lisenin öğrencileri hem öğreniyor hem kazanıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde adeta fabrika gibi çalışan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine eğitimin yanı sıra meslek öğrenme ve para kazanma imkanı da sunuyor.

İlçede 62 yıldır eğitim veren okul, "Üreten okul projesi" kapsamında haziran ayında kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ile protokol imzaladı. İlçedeki taşımalı eğitim veren okullar için yemek hazırlayan öğretmen ve öğrenciler, resmi kurumlar için de bayrak ve iş önlüğü dikiyor.

Okul bünyesindeki döner sermaye işletmesi, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerine haziran ayından bu yana 22 bin lira ödeme yaptı. Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri de bayrak, üniforma, önlük dikerek gelir elde etmeye başladı.

Okul müdürü Murat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1957 yılında Kız Meslek Lisesi olarak eğitime başlayan okulun ilçenin ilk lisesi olma özelliğini taşıdığını, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Bilişim Teknolojiler, Grafik Fotoğrafçılık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinde toplam 393 öğrencilerinin bulunduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Öğretim Vizyonu'na uygun öğrenciler yetiştirmek için eğitim, üretim ve istihdam ilişkisini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Öztürk, okul olarak ilçenin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini anlattı.

İlk olarak ilçede taşımalı eğitimle hizmet veren okullardaki 510 öğrenciye yemek çıkarmaya başladıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Kırsalda Karacakaş, Yağcıllı, Avdan, Cenkyeri, merkezde ise Altıntaş, Kurtuluş, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, Mevlana Özel Eğitim Okulu ve Eğitim Uygulama Okuluna yemek sağlıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimi kapsamında yaptıkları bu faaliyetler döner sermaye kapsamında değerlendirilmekte ve kendilerine parça başına ücret ödemekteyiz. Hem öğreniyorlar hem para kazanıyorlar."

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 11. sınıf öğrencisi Eylem Temizkalp, yemek yapmayı sevdiği için bu bölümü tercih ettiğini belirtti. Temizkalp, "11. sınıfa geldiğimizde üretime giriyoruz. Her gün 500-600 kişilik yemek çıkarıyoruz ve bu şekilde hocalarımızdan yerinde bilgiler alıyoruz. Üniversitede gastronomi bölümü okuyarak ilerlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Meslek lisemiz sayesinde meslek sahibi oluyoruz"

Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Gülşen Koyun da dışarıdan gelen siparişlere göre atölyelerde bayrak, önlük ve üniforma diktiklerini aktararak, "Okulumuz öğrencilerinin formaları da burada tasarlanarak dikiliyor. Baskı şeklinde değil tamamen el emeği dikim olarak, kumaş ve aplike olarak bayraklar hazırlanıyor. Her türlü ebatta bayrak dikimi yapabiliyoruz." diye konuştu.

Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Saliha Sultan Sertel de meslek lisesini mezun olduktan sonra iş yeri açabilmek, iş ve meslek sahibi olmak için tercih ettiğini söyledi. Sertel, "Meslek lisemiz sayesinde meslek sahibi oluyoruz. Mezun olunca terzi ve butik işletmesi açabilirim. Annem de çizimler yapabiliyor. O da çok istedi meslek lisesi okumamı. Ben de severek geldim." dedi.