100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire		 
Basın Konseyi'nden iki gazeteciye 'kınama'		 
Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı		 
Stratejik gıdalara yerli üretim		 
Yerli otoda bu özellikler standart olacak		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı

Konya'da Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu (42), bir arkadaşının oturduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı Ayşe Y.'yi (35) dövüp kaburgalarını kırdığı gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
 15 Aralık 2019 12:53
Yazdır
Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı

Olay, 17 Kasım günü merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksü, birtakım eşya almak için kendisi gibi akademisyen olan Süheyla B.'nin (40) oturduğu siteye gitti. Eşyaları aracına yükleyen Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'nin otomobilini otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Süheyla B., Ayşe Y.'nin dairesine giderek otomobilini otoparkın önünden çekmesini istedi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Ayşe Y., Süheyla B.'ye küfretti. Fevzi Altan Göksu da Ayşe Y.'ye tekme ve tokat dövdü. Ayşe Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TEKME VE TOKATLA BANA SALDIRDI

Ayşe Y. hastanedeki ifadesinde, ''Aracımı sitenin otoparkına koymak için sitenin önüne park etmiştim. Daha sonra daireme çıktım. İsmini sonradan öğrendiğim kişi aracının siteye ait olmamasına rağmen içeriye koymuş. Aracım nedeniyle otoparktan çıkamamış. Daha sonra bir bayan kapımı çaldı ve aracımı otoparkın önünden çekmemi söyledi. Aşağıya indiğimde bu bayanın Fevzi Altan Göksu isimli kişiyle beraber olduğunu anladım. İsmini bilmediğim bu bayan bana hakaretler etmeye başladı. Ben de kendimi savunmak için ona bir şeyler söyledim. Bunun üzerine Fevzi Altan Göksu eliyle ve tekme atarak beni darp etti. Kaburgamda kırıklar oluştu" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

3 gün boyunca hastanede tedavi gören Ayşe Y. daha sonra taburcu edildi. Ayşe Y.'nin sağlık durumu hakkında, hayati tehlikesinin olduğu, kaburga kemiklerinde kırıkların oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği yönünde adli muayene raporu düzenlendi. Bu raporun ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Fevzi Altan Göksu, 2 Aralık'ta gözaltına alındı.

'KENDİ DÜŞÜP, YARALANDI'

Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Fevzi Altan Göksu, "Ayşe Y.'yi daha önceden tanımıyorum. Aracımı olay günü sitenin otoparkına park ettim. Saat 14.45 sıralarında arkadaşım Sühehya B. ile birlikte araçlarımızın başına gittiğimizde otoparkın önünde Ayşe Y.'nin aracının park edildiğini gördük. 10 dakika sonra Ayşe Y., aracının başına geldi. Süheyla ile araç parkı yüzünden aralarında tartışma oldu. Süheyla'ya, 'Uğraşma geldi işte çıkacağız' dedim. Ayşe Y., tam aracına bineceği sırada Süheyla'ya yönelik küfürlü kelimeler konuştu. Hakaret üzerine ben Ayşe Y.'nin aracına koştum. Aracın kapısını açarak küfür etmemesi konusunda uygun bir dille uyardım'' diye konuştu.

Uyarısının ardından Ayşe Y.'nin aracından inerek sitenin önüne koşmaya başladığını öne süren Fevzi Altan Göksu, ''Ben uyardıktan sonra Ayşe Y., aracından inerek sitenin önünde koşmaya başladı. Ayşe Y., koşarken ayağında topuklu ayakkabı vardı. Ben de düşmemesi, zarar görmemesi için peşinden koştum. Birlikte koşarken Ayşe Y., park halindeki bir aracın aynasına karın kısmıyla vurdu. Ardından yere düştü. Ben de eğilip sağlık durumuna baktım. Durumu iyi olunca olaylar daha da uzamasın diye Süheyla ile olay yerinden ayrıldım. Ayşe Y.'ye herhangi bir fiziksel müdahalem olmadı. Ayşe Y. topuklu ayakkabıyla dikkatsiz ve hızlı bir şekilde koşması üzerine düştü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve bana hakaret eden Ayşe Y.'den şikayetçiyim'' ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Fevzi Altan Göksu, polisteki ifadesinin ardından 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim, Fevzi Altan Göksu'nun üzerine atılı yaralama suçunu işlediğine dair dosya içeriğinde mevcut müşteki beyanları, mağdura ait hayati tehlikesi, vücudunda kemir kırığı oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceğine ait rapor bulunduğunu belirterek, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile suçun 'katalog' suçlardan olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı
15 Aralık 2019 12:45		 'Hesabınız FETÖ tarafından kullanıldı' diyerek dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
15 Aralık 2019 11:55
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
15 Aralık 2019 11:37		 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı
15 Aralık 2019 11:16
Çin'den ithal 23 ton ciğer ele geçirilmişti...Uzmanlar uyardı
15 Aralık 2019 11:05		 Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından karşı oy
15 Aralık 2019 10:36
Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası: Far hırsızları
15 Aralık 2019 10:22		 Malatya'da 'Polise silahlı saldırı' iddialarına yalanlama
15 Aralık 2019 07:40
Malatya'da polis noktasına ateş açıldı
14 Aralık 2019 23:36		 Sendikaya suç üstü kumar baskını: 101 kişi yakalandı
14 Aralık 2019 21:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:31 - 70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın13:25 - 100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire13:21 - Otomotivde 'sıfır araç' trafiği13:15 - Basın Konseyi'nden iki gazeteciye 'kınama'13:12 - Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı13:05 - Drone kebap sektörüne de girdi13:00 - Topraksız tarımla fide üretti, siparişlere yetişemiyor12:53 - Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı12:51 - Stratejik gıdalara yerli üretim12:45 - İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı
12:41 - Atıl vaziyetteki araziyi alıp kentin en büyük elma tarlasına dönüştürdü12:29 - Fabrika gibi çalışan lisenin öğrencileri hem öğreniyor hem kazanıyor12:26 - 60 yaşında lise diplomasını aldı, hedefi üniversite12:22 - Poşet satın almayan vatandaştan çevreye 150 bin tonluk katkı12:18 - Türk öğretmenlere 'ilham veren' uluslararası ödül12:15 - Üç ilde buzlanma ve don uyarısı12:09 - İhale usulü ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor12:05 - Sahibinden 'kelepir' ada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
Kadroların üçte biri değişecek
İlk akıllı yolumuz açılıyor
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
Kamu yöneticilerinde olmazsa olmaz yedi kritik özellik
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
makarna 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
bilgisaran 2
teste tabi tutmak 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam