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Drone kebap sektörüne de girdi

Gastronomi kenti Gaziantep'te Kebapçı Yalçın, çırak bulmakta zorlanınca drone'u çırak olarak kullandı. Drone'nin et taşıyıp mangal ateşini harladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü
 15 Aralık 2019 13:05
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Drone kebap sektörüne de girdi

Gastronomi kenti Gaziantep'te Kebapçı Yalçın, çırak bulmakta zorlanınca drone'u çırak olarak kullandı. Drone'nin et taşıyıp mangal ateşini harladığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarihi kalenin yakınlarında faaliyet gösteren Kebapçı Yalçın, çırak bulamayınca satın aldığı drone'u çırak olarak kullandı. Kebapçı Yalçın, ciğerleri drone ile Alleben Göleti'ne taşıdıktan sonra közlenmiş mangalı da drone rüzgarı ile harladı. Kebapçının sosyal medyada paylaştığı o anlar ise büyük ilgi gördü.

Çırak bulmanın zor olduğu bir dönemde drone'u çırak gibi kullandıklarını belirten Kebapçı Yalçın, "Bu droneları herkes normalde çekim için kullanır ama ben çırak olarak kullandım. Daha önce de drone'u kasaptan et almaya göndermiştim. Bu sefer de drone'u Alleben Göleti'ne gönderdim. Yani drone'u çırak gibi kullandık ve güzel oldu. Et al diyorum alıyor, ekmek al diyorum alıyor. Ne söylesek yapıyor. Çırağımız çok iyi, sesi çıkmıyor. Gel diyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor" dedi.

"Drone ile masaya servis de yaptıracağım"

Drone'u çırak olarak kullanmayı sürdüreceğini ve yeni hedefinin drone ile servis açmak olduğunu söyleyen kebapçı, "Drone'u bu işte kullanmayı sürdüreceğim. Bundan sonra drone ile paket servisi de yapacağım, masaya servis de açtıracağım. Bunu daha da ilerleteceğim. Yani ne desek yapıyor. Ağzı yok, dili yok. O yüzden herkese de tavsiye ediyorum. Vatandaşların da tepkisi çok farklı ve güzel oldu. Ciğer asılı drone'u görünce ciğer uçuyor, ciğer geliyor diye tepki veren çok oldu" ifadelerini kullandı.

"Görünce çok şaşırdım ve hoşuma gitti"

Drone'lu kebapçıyı gören Tamer Çakır ise çok şaşırdığını ifade ederek, "İlk görünce çok şaşırdım ve hoşuma gitti. Hemen gelip tanışmak, kebabını yemek istedim. Yani böyle yeni ve farklı fikirler üretmek çok güzel. Yani buradan Alleben Göleti'ne normal bir çırağı göndersen gitmez, gitse de yolu kaybeder ama drone hem gidiyor hem de yolu kaybetmiyor. Güzel bir fikir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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