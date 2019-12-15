Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarın yağmur ve sağanak bekleniyor
|15 Aralık 2019 13:12
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Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer kesimlerde parçalı ve az bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarın yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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