Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tazminat kararı		 
Okul müdürünün 'nazik mesaj'ı ses getirdi		 
100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire		 
Basın Konseyi'nden iki gazeteciye 'kınama'		 
Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın

Denizli'de kış mevsiminin gelmesiyle sürücüler soluğu oto tamircilerinde aldı. Kış bakımı yaptırmak isteyen sürücüler sanayide yoğunluk oluştururken, işin uzmanları "70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın" uyarısında bulundu.
 15 Aralık 2019 13:31
Yazdır
70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın

Denizli'de kış mevsiminin gelmesiyle sürücüler soluğu oto tamircilerinde aldı. Kış bakımı yaptırmak isteyen sürücüler sanayide yoğunluk oluştururken, işin uzmanları "70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın" uyarısında bulundu.

Kış mevsiminin kendini hissettirdiği bu günlerde sürücülerin olası tehlikeleri önlemek için araçlarına kış bakımı yaptırması büyük önem taşıyor. Sıcaklıkların eksi derecelere inmesiyle özellikle antifriz bulunmayan motorda, radyatördeki ve motor bloğundaki suyun buz tutması sebebiyle blok ve radyatör patlayabiliyor. Kış aylarında ön önemli faktörün antifriz olduğunu belirten oto tamir ustası Halil Ürekli, "Radyatör koymazsak hava eksi derecelere düştüğü zaman motordaki, radyatördeki, motor bloğundaki suyun buz tutması sonucu blok ve radyatör patlayabilir. 70-80 TL'lik bir masraf daha sonra 2 bin ile 10 bin TL gibi çok yüksek miktarlara ulaşabilir. Araçtaki küçük şeyleri göz ardı edersek daha büyük problemler çıkartabilir" dedi.

Yağışlı havalarda dikkat edilmesi gereken önemli faktörlerin başında lastiklerin ve sileceklerin geldiğini belirten Ürekli, "Küçük şeylerin büyük sıkıntılar oluşturmaması için kışlık bakımlarımızı kış gelmeden kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Silecek, lastik basınçları, kış lastikleri, dizel araçlar için kızdırma buji konusu, yakıt sistemi ve hava filtresi ile ilgili genel bakımlarımızın her zaman yapılmış olması gerekir" şeklinde konuştu.

"Orta segment bir arabanın kışlık bakımı 300 TL ile 600 TL arasında"

Araçta yapılacak kış bakımının yapılacak işleme ve aracın durumuna göre değişebileceğini söyleyen Ürekli, "Orta segment bir arabanın genel kışlık bakımı 300 TL ile 600 TL arasında değişir. Bu yapılacak işleme göre mesela silecekleri, yağı, antifrizli cam suyu ve antifriz bunlar aracına ve durumuna göre değişebilir" şeklinde konuştu.

"Bazı müşterilerimiz iş yoğunluğundan gelemiyor, bazıları önemsemiyor"

İnsanların kış bakımına çok fazla önem vermediğini, aslında bu konunun göz ardı edilmemesi gereken bir konu olduğunu dile getiren Halil Ürekli, "Denizli'de olduğumuz ve çok sert bir kış geçirmediğimiz için insanlar çok göz ardı ediyor. Bazı müşterilerimiz iş yoğunluğundan gelemiyor, bazıları önemsemiyor, 'kış mı oluyor Denizli'de' falan gibi ama bir gecede çok soğuk günler geçirebiliyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizin altında saklı güzellik: Gümbürdeyen Mağara
15 Aralık 2019 15:27		 Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
15 Aralık 2019 15:23
Üniversitedeki çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti
15 Aralık 2019 14:57		 Üniversite öğrencilerinden 'Türkçe' tabela duyarlılığı
15 Aralık 2019 14:46
Karadeniz'de hamsi fiyatı tavan yaptı
15 Aralık 2019 14:37		 37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı
15 Aralık 2019 14:29
100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire
15 Aralık 2019 13:25		 Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı
15 Aralık 2019 13:12
Drone kebap sektörüne de girdi
15 Aralık 2019 13:05		 Atıl vaziyetteki araziyi alıp kentin en büyük elma tarlasına dönüştürdü
15 Aralık 2019 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:27 - Denizin altında saklı güzellik: Gümbürdeyen Mağara15:23 - Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu15:19 - 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu15:15 - Bakan Varank: O kürsü babalarının tapulu malı değil15:11 - İYİ Parti'li Koncuk: Burslu öğrenci sayıları artırılmalı15:07 - PKK/KCK, sahte oluşumla finans sağlamaya çalışıyor15:03 - Gönlüne göre bir kreş bulamadı, kendi kreşini yaptı14:57 - Üniversitedeki çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti14:55 - Milyonlarca çalışanı ilgilendiren tazminat kararı14:51 - Ak Partili Karayel: AB üyeliği stratejik hedefimiz
14:49 - Velilerden, Doğa Kolejine devir açıklaması protestosu14:46 - Üniversite öğrencilerinden 'Türkçe' tabela duyarlılığı14:37 - Karadeniz'de hamsi fiyatı tavan yaptı14:29 - 37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı14:23 - 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı14:07 - 2. Uluslararası Perküsyon Yarışması'nda büyük başarı13:53 - 'NATO'dan uzak durmak gibi bir niyetimiz yok'13:49 - Okul müdürünün 'nazik mesaj'ı ses getirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
İlk akıllı yolumuz açılıyor
Kadroların üçte biri değişecek
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
Merkez faiz indirdi, yatırımcı borsaya koştu
70 bin doları çöpe attı, saatlerce çöp aradı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 2
ajda pekkan mobilya reklamı 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
teste tabi tutmak 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam