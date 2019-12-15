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Google, Türkiye'yi çekilmekle tehdit etti

Ankara'nın 'haksız rekabet cezası' kestiği Google'dan Türkiye'ye misilleme hazırlığı geldi. Google iş ortaklarına mektup yazarak, mevcut durumun düzeltilmemesi halinde Türkiye'deki android telefonlara lisans vermeyeceği uyarısında bulundu.
 15 Aralık 2019 13:46
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Google, Türkiye'yi çekilmekle tehdit etti

Rekabet Kurumu'nun ABD devi Google hakkında 'haksız rekabete yol açtığı' gerekçesiyle kestiği cezanın ardından Google iş ortaklarına mektup yazdığı ortaya çıktı. Google'ın mektupta bu durumun düzeltilmemesi durumunda Türkiye'de piyasaya sürülecek android telefonlara kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği iddia edildi.

Rekabet Kurulu, rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a bildirilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini görüşerek 7 Aralık'ta yaptırım kararı aldı.

Rekabet Kurulu, Google'ın 19 Eylül 2018 tarihinde Kurul kararı ile getirilen yükümlülükler çerçevesinde firmalarla yaptığı sözleşmelerde yapması gereken değişiklikleri gerçekleştirmediği sonucuna vardı. Kurul raportörünün hazırladığı bilgi notu doğrultusunda yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, android cihaz üreticileri ile yapılan mobil uygulama dağıtım sözleşmelerinde yer alan Google arama motorunun ana ekranda konumlandırılması, Google Webview bileşeninin tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamalar ile gelir paylaşım sözleşmelerinde yer verilen ve Google arama motorunun cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edildiğini saptadı.

Rekabet Kurulu, Google'ın uyguladığı yeni sistemde, telefonlarda yüklü bulunmak isteyecek Google'ın rakibi arama motoru firmaların, cihaz üreticilerine yalnız kendi arama parçacıklarının yüklenmesine ilişkin bir gelir taahhüt etmek durumunda kalacaklarını belirledi. Ayrıca Google arama parçacığının cihazlardan çıkarılması karşısında cihaz üreticisinin Google'a ödemesi gereken lisans ücretini de karşılamak durumunda kalabileceği tespit edildi. Google'ın bu tutumunun tüketicileri, rakip ürünleri tercih etmemeye zorlayacağı ifade edildi.

LİSANS DURDURMA KARARI

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, bu ceza kararı üzerine Google, Türkiye'deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir yazı yazarak aldığı kararı duyurdu. Google, 12 Aralık itibariyle Türkiye'de satışı yapılan android işlemcili akıllı telefonlardaki kendilerine ait programların lisansını iptal ettiğini, bu tarihten sonra piyasaya girecek android telefonlara Google programları için lisans verilmeyeceğini, uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını bildirdi. Yazıda, bundan böyle Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye'de satılan android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.

Google, müşterilerine yazdığı mektupta, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rekabet Kurumu Başkanı Bilal Küle'nin iletişim bilgilerini paylaşarak, kararın geri alınması ya da düzeltilmesi için bu kurumlar nezdinde telefon/maille baskı yapılmasını istedi. Aksi durumda üretici veya satıcı firmalar büyük sıkıntı yaşayacak. Google, Türkiye piyasasından kesin olarak çıkma kararı da alabilir. Uygulamaların android telefonlarda kullanılmasına izin verilmezse, Türkiye'deki GSM firmaları mobil servis abonelerinde büyük gelir kaybı da yaşayabilir.

Google'ın bu kararı cep telefonu sektöründe bomba etkisi yarattı. Türkiye'de her yıl 10-11 milyon cep telefonu satılıyor ve bu telefonların yüzde 90'ını android'ler oluşturuyor.

Uzmanlar, karar geri alınmazsa cep telefonu satışlarını etkileyeceği gibi androidlerdeki uygulamaları da kilitleyip karmaşaya yol açacağını söyledi. Sıkıntı aşılamazsa artık Türkiye'de satılan android cihazlarda Google servisleri önyüklü olmayacak.
Karar
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