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37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 37 yıl önce boşaltılan Sazak Dağı'nın eteklerindeki köyde sadece 4 kişilik aile kaldı. Çobanlık yaparak geçinen aile elektriği güneş panelinden sağlarken, suyu ise 10 kilometre uzaklıktan getiriyor
 15 Aralık 2019 14:29
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37 yıl önce terk edilen köyde bir tek onlar kaldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 37 yıl önce boşaltılan Sazak Dağı'nın eteklerindeki köyde sadece 4 kişilik aile kaldı. Çobanlık yaparak geçinen aile elektriği güneş panelinden sağlarken, suyu ise 10 kilometre uzaklıktan getiriyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre, Denizli kent merkezine ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yalnızca bir aile kaldı. 1982 yılında meydana gelen deprem ve heyelandan dolayı vatandaşlar elleri ile yaptıkları toprak evleri terk ederek yaklaşık 10 kilometre uzağa taşındı. 30 yıl içerisinde yavaş yavaş boşalan köyde sadece bir aile kaldı. Gülsüm Yılmaz (40) ve Mehmet Yılmaz (52) çifti, 2.5 yaşındaki kızları ve 19 yaşındaki oğulları ile birlikte yaşıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz'ın en büyük yardımcısı ise eşi Gülsüm Yılmaz. İki odalı toprak evde yaşayan aile elektrik ihtiyacını güneş panelinden sağlarken, suyu traktörle 10 kilometre uzaklıktan getiriyor. Yılmaz ailesi genel ihtiyaçlarını ise haftada bir defa Sarayköy ilçe merkezine giderek karşılıyor. Aile, doğal yaşamdan ise çok memnun.

"Bir tek biz yaşıyoruz, başka yaşayan da yok"

Sabahları erken saatlerde küçükbaş hayvanlarına bakan ve ardından onları otlamaya götüren Mehmet Yılmaz, eskiden Sazak köyünde yaşadığını ve sonra tekrar geri geldiğini belirterek, "Eskiden de burada yaşıyordum, gittim tekrardan geri geldim. Bir tek biz yaşıyoruz şimdi burada, zaten burada başka yaşayan da yok. Elektriği ise panellerden karşılıyoruz ve suyumuzu da tanker ve traktörle getirip, damacanalardan doldurup kullanıyoruz. Hayatımızı böyle sürdürüyoruz. Koyunlarımız var, onları güdüyoruz" dedi.

"10 senedir hayatımızı burada devam ettiriyoruz"

Eşine yardımcı olan ve çocuklarına bakan Gülsüm Yılmaz, halinden memnun olduğunu, doğanın içerisinde temiz bir yaşam sürdürdüklerini ve küçük kızının yalnız olmasına rağmen teknolojik aletlerle değil de eski yıllarda olduğu gibi doğanın içerisinde büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, "Burası eskiden bir köydü, kalabalık bir hanesi vardı. Burada deprem nedeniyle ve su sorunu olduğu için köyü o zamanlar rahmetli dedem muhtarken aşağıya indirdi. Burası da böyle kaldı. Bizde burada hayvancılık yapıyoruz 10 senedir ve devam ettiriyoruz burada hayatımızı. Biz geçimimizi sağlıyoruz. Ben bildi bileli buralar evdi, sonra tabii köy indikten sonra tarihi yapı olarak yıkık olarak kaldı" diye konuştu.

1982 yılında meydana gelen deprem ve heyelan tehlikesinin ardından boşaltılan toprak evler fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Bir zamanlar yaklaşık 350 kişinin yaşadığı eski Sazak köyünde büyük kayaların ve dik yamaçların altında bulunan eski toprak evler keşfedilmeyi bekliyor.
İhlas Haber Ajansı
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