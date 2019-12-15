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Karadeniz'de hamsi fiyatı tavan yaptı

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da hamsi fiyatı tavan yaptı. Marmara hamsisi tezgahlarda 25 TL'den satışa sunulurken, Karadeniz hamsisi 15 TL'den alıcı buluyor
 15 Aralık 2019 14:37
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Karadeniz'de hamsi fiyatı tavan yaptı

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da hamsi fiyatı tavan yaptı. Marmara hamsisi tezgahlarda 25 TL'den satışa sunulurken, Karadeniz hamsisi 15 TL'den alıcı buluyor.

Akçakoca'da balık tezgahlarından balık almaya çalışan vatandaşlar, hamsi balığının fiyatının çok yüksek olduğunu belirterek, "Tüketimin üzerinde bir fiyat ama balıkçılarında bu fiyatı verirken onlarında bu konuda rahatsız olduklarını görüyoruz'' dedi.

Bir vatandaş ise Marmara hamsisinin uzak bir noktadan gelmesinden dolayı fiyatlara yansıdığını belirterek, "Karadeniz hamsisi çok ince fiyatı ise 15 TL, Marmara hamsisi iri ancak çok pahalı, bence hamsinin 10 lira olması gerekir'' diye konuştu.

Balıkçılar ise hamsi balığının Karadeniz'de çok az olduğunu dile getirerek, "Marmara'dan geliyor hamsi balığı bu da nakliyeye mal oluyor o yüzden fiyat yükseliyor. Karadeniz'den çıkan hamsi ise çok ince o yüzden 15 liradan alıcı buluyor" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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