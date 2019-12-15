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PKK/KCK, sahte oluşumla finans sağlamaya çalışıyor

Terör örgütü PKK/KCK, yurt dışında kurduğu "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ve bölücü örgüte finans temin ediyor
 15 Aralık 2019 15:07
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PKK/KCK, sahte oluşumla finans sağlamaya çalışıyor

Terör örgütü PKK/KCK, yurt dışında kurduğu "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ve bölücü örgüte finans temin ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü, 1978'den itibaren eleman temin etme, kamuoyu oluşturma, maddi ve lojistik destek sağlama gibi konularda menfaatler sağladığı Avrupa'da, faaliyetlerini legal dernekler bünyesinde kamufle etmeyi amaçladı.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 3'üncü Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda örgüt içerisinde faaliyet yürütenlere ve ölen örgüt mensuplarının geride kalanlarına yardım etme, örgüte finans sağlama amacıyla Almanya'da sözde "Şehit ve Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" (HEV-KOM) adı altında organizasyon oluşturuldu.

PKK'nın İngiltere, Fransa ve Almanya'da terör örgütü listesine alınmasının ardından bu organizasyon, PKK/KCK'dan bağımsız bir kuruluş olduğunu göstermek ve Hükümet Dışı Kuruluş (NGO) sıfatı kazanabilmek amacıyla 15 Mart 1993'te Almanya'nın Bochum kentinde sözde "Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurdistane)" olarak ismini değiştirdi ve 2005 yılının Nisan ayında vakıf statüsü aldı. HEV-KOM faaliyetlerini halen Almanya Düsseldorf merkezli sürdürüyor.

- Örgüt mensupları doktorlar tarafından "Heyva Sor a Kurd" kuruldu

Suriye'nin Amuda kentinde "Heyva Sor a Kurdistane" vakfı bünyesinde faaliyet gösteren bir grup doktor ve sağlıkçı tarafından 12 Aralık 2012'de "Heyva Sor a Kurd" kuruldu.

Terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı, kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren, yaralanan örgüt mensupları ile öldürülenler ile cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine para gönderiyor ve bölücü örgüte finans temin ediyor. Sosyal medya ve örgüte müzahir basın yayın kuruluşlarındaki ilan/duyurularla destekleniyor ve böylece yasal görünüm kazanmaya çalışıyor.

Hukuki açıdan, ulusal düzeyde Kızılay, Kızılhaç gibi derneklerin kurulması, tanınması ve temsil edilmesi, Cenevre Sözleşmesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) kurallarıyla düzenleniyor.

Bu kurallara göre, söz konusu dernekler ancak bağımsız bir devlette kurulabiliyor ve herhangi bir üye devlette sadece bir Kızılhaç, Kızılay derneği bulunabiliyor.

"Kürdistan" adıyla bağımsız bir devlet bulunmaması nedeniyle "Kürt Kızılayı" adlı derneğin, ICRC'ye üye ülkelerde milli bir dernek gibi faaliyet göstermesinin yasa dışı olduğu yönünde karar bulunuyor.

"Heyva Sor a Kurdistane"nin, Cenevre merkezli ICRC tarafından tanınması amacıyla 1997'de yaptığı talep, derneğin uluslararası alanda bilinmemesi ve bağımsız bir devlete ait olmaması nedeniyle cevapsız bırakılmıştı.

- PKK'nın talimatıyla yapıldığı ortaya çıktı

Almanya'da 2007'de "Heyva Sor a Kurdistane" hakkında açılan bir davada, oluşumun Almanya'da yasaklı terör örgütü PKK'nın bir yan kuruluşu olduğunun belirlendiği, vakfın PKK tarafından gerçekleştirilen tüm organizasyon ve toplantılara temsilci gönderdiği, yöneticilerden Mahmut Kaya'nın terör örgütü sorumlusu olduğunun belgelerle ortaya çıkarıldığına yönelik başsavcılık kararı bulunduğu belirtilmişti.

Terör örgütü PKK'nın farklı isimlerle oluşturduğu yan kuruluşlardan "Heyva Sor" aracılığıyla finansman ihtiyacını yardım, bağış adı altında Almanya'da yaşayan Kürtlerden temin ettiği, oluşumun, örgütün yan kuruluşu gibi hareket ederek hem kara para akladığı, hem de toplanan paraları örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına aktardığı, yaralanan örgüt kadrolarını da tedavi amacıyla yasa dışı yollardan Avrupa'ya getirdiği ve tüm bunların PKK yönetiminin talimatıyla yapıldığının bilindiği ortaya çıktı.

Yakalanan PKK sorumlularının ifadelerde, PKK'nın halktan kampanya ve düğünlerde zorla topladığı paraları örgüte aktardığı yönündeki beyanlar olduğu belirtilerek dava sonunda "Heyva Sor a Kurdistane"nin bu eyaletteki yardım toplama faaliyetleri yasaklandı.

Karara karşı yapılan temyiz başvurusu da Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından reddedildi.

Ancak sözde "Kürt Kızılayı" Almanya'da, "Mezopotamya Güneşi (Die Sonne Mesopotmiens)" isimli oluşum aracılığıyla da Türkiye'deki yaralanan/ölen örgüt mensuplarının yakınlarına para göndermeye devam ediyor.

- Farklı ülkelerde farklı isimle faaliyet yürütüyor

Sözde "Kürt Kızılayı" "Heyva Sor a Kurdistane", İngiltere ve Japonya'da "Kurdish Red Moon", Belçika, Hollanda ve İsviçre'de "Koerdische Rode Halve Maan", Fransa'da "Crossant Rouge Kurde", Danimarka'da "Stötteforeningen Mesopotamiens Sol", Avusturya'da "Roja Sor a Kurdistan", İsveç'te "Kurdiska Röde Halvmanen", İtalya'da, "Mezza Luna Rossa" isimleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Terör örgütünün, "Heyva Sor a Kurdistane" oluşumu aracılığıyla legal görünümlü illegal faaliyetler yürüttüğü, bu oluşuma ait internet sitesi üzerinden paylaştığı hesap numaraları aracılığıyla topladığı parayı örgüte aktardığı güvenlik kaynaklarınca tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarınca, "Heyva Sor a Kurdistan" yapılanmasının ambleminde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak renklerinin kullanıldığı, amblemdeki haritanın, dört ülkenin topraklarının bir kısmını (Türkiye, Irak, İran ve Suriye) içine alan sözde harita olduğu, oluşumun ambleminin PKK/KCK terör örgütünün amaç, hedef ve stratejilerine uygun olarak hazırlandığı tespiti de yapıldı.
Anadolu Ajansı
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