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Bakan Varank: O kürsü babalarının tapulu malı değil

Varank: "Orası Meclis. O kürsü muhalefet partilerinin babalarının tapulu malı değil, Milletin kürsüsü"
 15 Aralık 2019 15:15
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Bakan Varank: O kürsü babalarının tapulu malı değil

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kongrelerimiz partimizin kendini güncelleyebilmesi için bir fırsat. 17 senedir iktidardayız, bu başarıyı yakalamada en önemli etken kendimizi güncelleyebilme kabiliyetimiz." dedi.

Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katılmak üzere, kendi kullandığı Sakarya'da üretilen hibrit model makam aracıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ilçe başkanlığına geldi.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, kongre hazırlıkları çerçevesinde tüm yurtta delege seçimlerinin yapıldığını, Ankara'da da 710 bin üyenin demokrasi şölenine katılım sağladığını söyledi.

Varank, kongrenin AK Parti'nin kendini güncellemesi için bir fırsat niteliğinde olduğuna işaret ederek, "17 senedir iktidardayız, bu başarıyı yakalamada en önemli etken kendimizi güncelleyebilme kabiliyetimiz." dedi.

AK Parti'nin benlik davası gütmediğine ve "ben değil biz diyebilen" bir parti olduğuna dikkati çeken Varank, "Zaten benlik davası güdenlerin, kendi ego ve kişisel hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını, partimizde en üst seviyelerde görev almış insanların benlik davası sonucunda şimdi bu kadrolarda yer alma fırsatını kaçırdığını görüyoruz." diye konuştu.

Varank, delege seçimine katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, bu tabloyla çoğu partinin büyük kongrelerinde bile karşılaşılmadığını söyledi.

- "Siyasetin içinde olmaya devam edeceğiz"

Bakan Varank, TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmalara ilişkin soruyu yanıtlarken şunları kaydetti:

"Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 oy oranıyla seçildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin üyeleriyiz. Bizimle ilgili siyaset yasağı yok, anayasal olarak siyaset yapabiliriz, partimizin her kurulunda bulunabiliriz. Bugün de delege seçimlerinde oylarımızı kullanıyoruz. Muhalefet partileri meclis ortamında bize bütçemiz haricinde siyasi ya da Cumhurbaşkanımızı ilgilendiren sorular sorduklarında cevabını veriyoruz. Kendileri bizim verdiğimiz cevaplardan rahatsız olunca olayı başka bir tarafa taşıyorlar. Orası Meclis. Kürsü, muhalefet partilerinin babalarının tapulu malı değil milletin kürsüsüdür. Meclisin iç tüzüğünde de siyasi konuşmamamızla ilgili hiçbir şey söz konusu değil. Açıkça 'Bakanlar görüş bildirir.' diyor biz de görüşlerimizi bildiriyoruz. Bundan sonra da bildirmeye devam edeceğiz."

Varank, siyaset söz konusu olduğunda bakanların "yasama"dan daha fazla milletin içinde olduğuna dikkati çekerek, kabinenin performansının gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde etkili olacağını, dolayısıyla siyasetin içinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Varank ve Kasapoğlu'nun açıklamaları sırasında kendilerine AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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