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16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu.
 15 Aralık 2019 15:19
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16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu.

Sarılar Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kır mevkisinde yol kenarında başından ve karnından vurulduğu belirlenen 16 yaşındaki Rümeysa A'yı ağır yaralı olarak buldu.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan Rümeysa A'nın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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