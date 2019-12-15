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Bebeğin göbeğinde 10 santimlik kateter unutulmuş

Kahramanmaraş'ta, özel hastanede 20 ay önce dünyaya gelen Mustafa Yönder'in göbeğinde, 10 santimetre uzunluğunda kateter unutuldu. Ebru Yönder, oğlunun taburcu edildikten sonra sürekli ağladığını, 57 gün sonra götürdüğü devlet hastanesinde doktorun göbeğinden çıkardığı kateteri görünce şok yaşadığını söyledi. Yönder, oğlunun ölümden döndüğünü ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
 15 Aralık 2019 15:43
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Bebeğin göbeğinde 10 santimlik kateter unutulmuş

Yunus- Ebru Yönder çiftinin 3'üncü çocuğu, 2 Nisan 2018'de, özel hastanede dünyaya geldi. 'Mustafa' ismi verilen bebek, anne karnında dışkısını yemesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. İddiaya göre, çocuğuna bakan ve şu an hastanede çalışmayan doktor H.D., Mustafa'da şeker hastalığı olduğunu belirtip, bir süre daha yoğun bakımda tuttu. H.D., kongre için şehir dışına çıkınca yerine bakan diğer doktor, bebeğin sağlıklı olduğunu ve 3 gün sonra 19 Nisan'da taburcu edebileceklerini söyledi. Bu sırada hastaneye gelen H.D., izin vermezken, Yönder çiftinin isteğiyle bebek taburcu edildi.

KATETER 57 GÜN GÖBEĞİNDE KALMIŞ

İddiaya göre, Mustafa bebek taburcu edildi; ancak huzursuzluğu, sancıları oldu ve sürekli ağladı. Bu sırada göbeğinden de akıntı gelen bebeği birçok doktora götüren Yönder çifti, sonuç alamadı. Taburcu edilişinin 57'nci günü olan 28 Mayıs 2018'de Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Mustafa Yönder'in göbeğinden 10 santimetre uzunluğunda kateter çıkarıldı. Anne Ebru Yönder, bebeğinin göbeğinden çıkan kateteri görünce şok yaşarken, özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'DOKTOR, UNUTULMASININ İMKANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Ebru Yönder, doktor H.D.'nin, bebeğini taburcu etmek istemediğini, neredeyse hastaneden zorla çıkardıklarını belirtti. Yönder, taburcu evrakını imzalarken H.D. yerine başka doktorun isminin yazılı olduğunu gördüğünü, nedenini sorduklarında ise böyle olması gerektiğinin kendilerine söylendiğini kaydetti. Hastanenin epikriz raporunda, bebeğin göbeğinden kateterin 12 Nisan'da çıkarıldığının yazdığını belirten Yönder, şunları kaydetti:

"Eve geldiğimizde bebeğin göbeğinden akıntılar gelmeye başladı. Doktorlara götürdüm, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde çocuk cerrahi doktoruna götürdüm. Bağlama işi yapıldı, 'Göbek düşer' dedi ama 4 gün geçti, düşmedi. Daha sonra Çocuk Hastanesi'ne götürdüm ve orada bir krem verilerek '10 gün sonra gümüş nitrat ile yakalım' dedi. Bebeği alıp eve geldim ama hala akıntı devam ediyor. Bebeği yüzüstü yatırdığım zaman inim inim inliyor, emmek istemiyor, beni itekliyor, uyumuyor. Tam 10 gün dolmak üzereyken yine kremini sürdük ve bebek inlemeye başladı. Açıp göbeğini pansuman yapayım, dedim ve o zaman göbeğin delinmiş olduğunu gördüm, içinde siyah bir şey görülüyor. Ben bağlandığı için ip olduğunu düşünüyorum. Sabaha kadar çocuk inledi sonra doktora götürdüm. 'İp kalmış herhalde siyah bir şey görünüyor' dedim. O da 'İp kalmış olabilir' dedi. Sonra pens ile göbeğinden tuttu ve çektikçe bir şey geliyor. Herkes başımıza toplandı. Sonra 10 santimetre büyüklüğünde bebeğin göbeğinden kateter çıktı. Doktor, 'Bunun orada unutulması imkansız bir şey' dedi. 57 gün boyunca göbeğinde kalmış bebeğin. Enfeksiyon oldu ve sonrasında muayene için götürdüğüm çocuk doktoru 'Bu çocuk da nasıl sepsis gelişmemiş, bu kateter nasıl bir yere ilerlememiş?' dedi. Bağırsağına, akciğerine falan ilerleyebiliyormuş ve ameliyatla çıkarılmış. 'Mucize bebek, Allah korumuş' denildi. Bunu hastanenin doktoru dahi dedi."

'SİZ HİÇ Mİ HATA YAPMIYORSUNUZ?' DEMİŞLER

Kateter çıkarıldıktan sonra doğum yaptığı özel hastaneye gittiğini belirten Ebru Yönder, "'Bebeğin içinde kateter unutulmuş, çocuk ölebilirmiş' dedim. Hastanenin sahibi toplantıdaymış, yardımcı benimle görüşme yaptı ve beni teselli etmeye çalıştı. Daha sonra hastane sahibi geldi 'Sizinle akraba sayılırız. Akrabalığımızın da mı hatırı yok, siz hiç mi hata yapmıyorsunuz' dedi. Sonrasında onlar avukatlarını toplamışlar ve doktor hanım beni aradı 'Bu büyük bir ihmal. Aman mahkemeye vermeyin, sizden rica ediyorum. Bu unutulacak bir şey değildi, böyle bir olayın benim yoğun bakımımda olması gerçekten utanç verici bir durum' dedi. Sonra evrak da adı geçen diğer doktor, evime geldi ve 'Ben bebeğe bakmadığım halde o gün nöbetçi olduğum için bebek benim adıma yatış yapılmış. Ben bebeğinizi hiçbir şekilde muayene etmedim, şahitlik eder misiniz?' dedi. Ben de 'Ederim' dedim. Sonrasında öğreniyorum ki doktor kabul etmediği için başka bir doktorun üzerine kalmış suç. O doktor benim bebeğime hiç bakmadı. Benim bebeğime bakan doktor normalde konsültan hekimmiş ama benim bebeğimi ve diğer bebekleri hep o takip etti. Diğer annelere de sorulabilir, aktif çalışanıydı oranın. Bu olayda o doktora hiç hesap sorulmaması, benim ağırıma gidiyor" diye konuştu.

HEMŞİRELERİ İŞTEN ÇIKARMIŞLAR

Kateteri gördükten sonra Mustafa'nın yaşadığına şükrettiklerini, hastane ile ilgili hem adli hem de idari soruşturma için gerekli suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Ebru Yönder, "Yaşadığım sıkıntılardan dolayı sütüm çekildi benim. Yasal işlem başlattık, avukata vekalet verdik. Evrakımız şu anda adli tıpta. O gelince dava açılacak Ben CİMER'e de başvurdum ve onlar da evrakı araştırmış ama savcılığa intikal etmesinden dolayı sonucun beklenmesi gerektiği söylendi. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) de araştırma yaptı ve hastanenin oraya dediğine göre kateteri hemşirelerin çıkarması gerekiyormuş. O nedenle de hemşireleri işten çıkarmışlar 'Onlar yaptı' diye" dedi. Yunus- Ebru Yönder çiftinin 3'üncü çocuğu, 2 Nisan 2018'de, özel hastanede dünyaya geldi. 'Mustafa' ismi verilen bebek, anne karnında dışkısını yemesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. İddiaya göre, çocuğuna bakan ve şu an hastanede çalışmayan doktor H.D., Mustafa'da şeker hastalığı olduğunu belirtip, bir süre daha yoğun bakımda tuttu. H.D., kongre için şehir dışına çıkınca yerine bakan diğer doktor, bebeğin sağlıklı olduğunu ve 3 gün sonra 19 Nisan'da taburcu edebileceklerini söyledi. Bu sırada hastaneye gelen H.D., izin vermezken, Yönder çiftinin isteğiyle bebek taburcu edildi.

KATETER 57 GÜN GÖBEĞİNDE KALMIŞ

İddiaya göre, Mustafa bebek taburcu edildi; ancak huzursuzluğu, sancıları oldu ve sürekli ağladı. Bu sırada göbeğinden de akıntı gelen bebeği birçok doktora götüren Yönder çifti, sonuç alamadı. Taburcu edilişinin 57'nci günü olan 28 Mayıs 2018'de Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Mustafa Yönder'in göbeğinden 10 santimetre uzunluğunda kateter çıkarıldı. Anne Ebru Yönder, bebeğinin göbeğinden çıkan kateteri görünce şok yaşarken, özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'DOKTOR, UNUTULMASININ İMKANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Ebru Yönder, doktor H.D.'nin, bebeğini taburcu etmek istemediğini, neredeyse hastaneden zorla çıkardıklarını belirtti. Yönder, taburcu evrakını imzalarken H.D. yerine başka doktorun isminin yazılı olduğunu gördüğünü, nedenini sorduklarında ise böyle olması gerektiğinin kendilerine söylendiğini kaydetti. Hastanenin epikriz raporunda, bebeğin göbeğinden kateterin 12 Nisan'da çıkarıldığının yazdığını belirten Yönder, şunları kaydetti:

"Eve geldiğimizde bebeğin göbeğinden akıntılar gelmeye başladı. Doktorlara götürdüm, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde çocuk cerrahi doktoruna götürdüm. Bağlama işi yapıldı, 'Göbek düşer' dedi ama 4 gün geçti, düşmedi. Daha sonra Çocuk Hastanesi'ne götürdüm ve orada bir krem verilerek '10 gün sonra gümüş nitrat ile yakalım' dedi. Bebeği alıp eve geldim ama hala akıntı devam ediyor. Bebeği yüzüstü yatırdığım zaman inim inim inliyor, emmek istemiyor, beni itekliyor, uyumuyor. Tam 10 gün dolmak üzereyken yine kremini sürdük ve bebek inlemeye başladı. Açıp göbeğini pansuman yapayım, dedim ve o zaman göbeğin delinmiş olduğunu gördüm, içinde siyah bir şey görülüyor. Ben bağlandığı için ip olduğunu düşünüyorum. Sabaha kadar çocuk inledi sonra doktora götürdüm. 'İp kalmış herhalde siyah bir şey görünüyor' dedim. O da 'İp kalmış olabilir' dedi. Sonra pens ile göbeğinden tuttu ve çektikçe bir şey geliyor. Herkes başımıza toplandı. Sonra 10 santimetre büyüklüğünde bebeğin göbeğinden kateter çıktı. Doktor, 'Bunun orada unutulması imkansız bir şey' dedi. 57 gün boyunca göbeğinde kalmış bebeğin. Enfeksiyon oldu ve sonrasında muayene için götürdüğüm çocuk doktoru 'Bu çocuk da nasıl sepsis gelişmemiş, bu kateter nasıl bir yere ilerlememiş?' dedi. Bağırsağına, akciğerine falan ilerleyebiliyormuş ve ameliyatla çıkarılmış. 'Mucize bebek, Allah korumuş' denildi. Bunu hastanenin doktoru dahi dedi."

'SİZ HİÇ Mİ HATA YAPMIYORSUNUZ?' DEMİŞLER

Kateter çıkarıldıktan sonra doğum yaptığı özel hastaneye gittiğini belirten Ebru Yönder, "'Bebeğin içinde kateter unutulmuş, çocuk ölebilirmiş' dedim. Hastanenin sahibi toplantıdaymış, yardımcı benimle görüşme yaptı ve beni teselli etmeye çalıştı. Daha sonra hastane sahibi geldi 'Sizinle akraba sayılırız. Akrabalığımızın da mı hatırı yok, siz hiç mi hata yapmıyorsunuz' dedi. Sonrasında onlar avukatlarını toplamışlar ve doktor hanım beni aradı 'Bu büyük bir ihmal. Aman mahkemeye vermeyin, sizden rica ediyorum. Bu unutulacak bir şey değildi, böyle bir olayın benim yoğun bakımımda olması gerçekten utanç verici bir durum' dedi. Sonra evrak da adı geçen diğer doktor, evime geldi ve 'Ben bebeğe bakmadığım halde o gün nöbetçi olduğum için bebek benim adıma yatış yapılmış. Ben bebeğinizi hiçbir şekilde muayene etmedim, şahitlik eder misiniz?' dedi. Ben de 'Ederim' dedim. Sonrasında öğreniyorum ki doktor kabul etmediği için başka bir doktorun üzerine kalmış suç. O doktor benim bebeğime hiç bakmadı. Benim bebeğime bakan doktor normalde konsültan hekimmiş ama benim bebeğimi ve diğer bebekleri hep o takip etti. Diğer annelere de sorulabilir, aktif çalışanıydı oranın. Bu olayda o doktora hiç hesap sorulmaması, benim ağırıma gidiyor" diye konuştu.

HEMŞİRELERİ İŞTEN ÇIKARMIŞLAR

Kateteri gördükten sonra Mustafa'nın yaşadığına şükrettiklerini, hastane ile ilgili hem adli hem de idari soruşturma için gerekli suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Ebru Yönder, "Yaşadığım sıkıntılardan dolayı sütüm çekildi benim. Yasal işlem başlattık, avukata vekalet verdik. Evrakımız şu anda adli tıpta. O gelince dava açılacak Ben CİMER'e de başvurdum ve onlar da evrakı araştırmış ama savcılığa intikal etmesinden dolayı sonucun beklenmesi gerektiği söylendi. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) de araştırma yaptı ve hastanenin oraya dediğine göre kateteri hemşirelerin çıkarması gerekiyormuş. O nedenle de hemşireleri işten çıkarmışlar 'Onlar yaptı' diye" dedi.
DHA
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