Önce zayıflık sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi
|15 Aralık 2019 15:47
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Düzce'de 3 çocuğu ile yaşayan Seçil Horata'nın hayatı, aşırı kiloları nedeniyle zorlaştı. 170 kilo olan Horata, zayıflamaya karar vererek, 87 kiloya düştü. 1 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Horata, daha sonra 83 kiloya düştü. Erken yaşta evlenen ve en büyük isteği olan lise ile üniversiteyi okuyamayan Horata, ilk olarak açık liseyi bitirdi. Horata, ardından girdiği üniversite sınavlarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğetim Fakültesi'nin 4 yıllık Maliye Bölümü'nü kazandı. İkinci sınıf öğrencisi olan Horata, sınavlarına girmeye başladı.
Hafta sonu yapılan Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarına çocukları Berat, Azat ve Ceyda Uslu ile gelen Seçil Horata, "Benim birçok hayalim vardı. Hayallerimi gerçekleştirmeye kilo vererek başladım. O benim için dönüm noktası oldu ve şu anda hayallerimi gerçekleştirmeyi devam ediyorum. Üniversiteyi kazandım, sınavlarım da gayet başarılı geçiyor. Çocuklarımla beraber ders çalışıyoruz; ancak çok istekliyim. Araştırmayı seviyorum, çocuklarıma yardım ederken, kendim de bir yandan derslerime çalışıyorum. Onlara örnek olmak en önemlisiydi" dedi.
Seçil Horata'nın çocukları da anneleri gibi üniversiteyi kazanıp, meslek sahibi olmak istediklerini ve anneleri ile gurur duyduklarını söyledi.
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