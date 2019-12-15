Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Samsun'da 4. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4. kattan kümesin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
|15 Aralık 2019 15:55
|Yazdır
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4. kattan kümesin üzerine düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Şabanoğlu Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki evlerinde oynadığı sırada açık bırakılan pencerenin sinekliğinin de açılmasıyla 4 yaşındaki Hacer Şutur, binanın bitişiğindeki kümesin üzerine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ehliyetsiz sürücü 'drift' yaparken kaza yaptı: 2 yaralı
15 Aralık 2019 16:08
|Komşusunu gürültü için uyardı, saldırıya uğradı
15 Aralık 2019 15:59
|16 yaşındaki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu
15 Aralık 2019 15:19
|3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı
15 Aralık 2019 14:23
|Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti
15 Aralık 2019 13:38
|Öğretim görevlisi, kadının kaburgasını kırmaktan tutuklandı
15 Aralık 2019 12:53
|İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı
15 Aralık 2019 12:45
|'Hesabınız FETÖ tarafından kullanıldı' diyerek dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı
15 Aralık 2019 11:55
|Yerli otoda bu özellikler standart olacak
15 Aralık 2019 11:37
|Çin'den ithal 23 ton ciğer ele geçirilmişti...Uzmanlar uyardı
15 Aralık 2019 11:05