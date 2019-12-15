Ehliyetsiz sürücü 'drift' yaparken kaza yaptı: 2 yaralı

YILIN SONUNDA, YÜZLERCE BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK 2019 yılının son günlerindeyiz. Bir çok belediyede, 5393 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştırılan sözleşmeli personelin, sözleşmelerinin uzatılmayacağı ve bu kişilerin işsiz kalacağı belirtilmektedir.