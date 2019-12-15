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Mustafa Yeneroğlu, Babacan'ın partisinde yer alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılacağı konuşulurken sürpriz bir karar geldi. Yeneroğlu, AK Parti'den ayrılan bir başka isim olan Ali Babacan'ın yanında yer alacak.
 15 Aralık 2019 16:17
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Mustafa Yeneroğlu, Babacan'ın partisinde yer alacak

Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, bağımsız milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu yeni partisinin yönetim kadrosuna teklif etti. Yeneroğlu teklifi kabul etti, böylece Babacan'ın partisinin TBMM'deki ilk milletvekili belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, aldığı kararla politik kamuoyunu şaşırttı. Yeneroğlu'nun Ahmet Davutoğlu'nun partisinde yer alacağı iddia ediliyordu fakat Yeneroğlu Babacan'ın partisini tercih etti.

BABACAN'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

AK Parti'den yakın zamanda istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ali Babacan ve ekibiyle uzun süre görüşmelerde bulundu. Babacan ve ekibi, Yeneroğlu'na partilerine katılma teklifi yaptılar. Yeneroğlu ise teklifi kabul etti.

"ALİ BABACAN, BENİM SİYASET ANLAYIŞIMA UYUYOR"

Yeneroğlu dün katıldığı bir programda da, Ali Babacan ile birlikte hareket edeceğini söyledi. Milletvekili Yeneroğlu, "Benim siyaset anlayışıma Ali Babacan'ın profili çok daha uyuyor. Babacan lider odaklı değil bir kadro hareketi olacağız ve toplumun tüm renkleri kendisini bulacak diyor. Temiz siyasete inanan, özgürlükçü Türkiye hayali taşıyan bir kadro Türkiye'yi çok sağlıklı bir sürece götürebilir" dedi. Böylece ocak ayının ilk yarısında partisini ilan edecek Ali Babacan'ın TBMM'deki ilk temsilcisi de Mustafa Yeneroğlu olacak.

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNDE YER ALACAĞI KONUŞULUYORDU

Yeneroğlu'nun kamuoyuna yaptığı açıklamalar doğrultusunda Davutoğlu'nun partisine katılacağı konuşuluyordu. Yeneroğlu, Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'ni de bir Twitter mesajıyla tebrik etmişti.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI ÜZERİNE İSTİFA ETMİŞTİ

Yeneroğlu, daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine AK Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Yeneroğlu, istifadan önce yaptığı gibi istifasının ardından da AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

ERDOĞAN, "ARZU EDEN GİDEBİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gerçekleştirdiği bir toplantıda, "Sayın Gül partimizin kurucularından biri değil yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı'nın ardından partiye üye olmadı. Ahmet Bey (Ahmet Davutoğlu) ise eski başbakanımız. Onların yaptığı açıklamaları anlıyorum ama partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetimi ve MKYK içerisinden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir" demişti.
DHA
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