Melih Gökçek, Twitter'dan mal varlığını açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, mal varlığını Twitter'dan açıkladı
|15 Aralık 2019 16:31
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Melih Gökçek, mal varlığını Twitter'dan açıkladı.İşte Gökçek'in mal varlığı;
Vakıflar Bankası Tunalı Hilmi Şubesi'nde 13 bin 656 TL
Ziraat Bankası Ankara Şubesi'nde 78 bin 635 TL2 bin Euro, 500 dolar. Ankara'da iki taşınmaz. (Çankaya'da iki parselde kat irtifakı konut, Pursaklar'da altı parsel çatı aralıklı konut.)
Gökçek konuyla ilgili de özetle şunları söyledi:
3️MAL BEYANIM İÇİN HÖYKÜREN MEDYA MENSUPLARINA VE TWİT ALEMİNDEKİ BAZI HESAPLARA KAPAK OLSUN💪İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 14, 2019
"MAL BEYANI"KONUSUNDA ÖTEDEN BERİ GENİŞ BİR AÇIKLAMA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORDUM.
AÇIKLAMAM AŞAĞIDA⤵️
ÖZELLİKLE HABERİ YAPAN MEDYA MENSUPLARININ VE TWİT ALEMİNDEKİ ÖNYARGILILARIN OKUMASI LAZIM pic.twitter.com/lNgw3KPPQQ
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