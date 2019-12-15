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Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu

Antalya'da hobi olarak takı, makrome, bebek ve pazar çantaları ile çeşitli el işleri yapan girişimci kadın, dükkan açıp ürettiği ürünleri satmaya başladı
 15 Aralık 2019 16:36
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Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu

Antalya'da hobi olarak başladığı el işlerini geliştiren Sanem Çizme, dükkan açıp kendi işini kurdu.

Özel sektörde çalışırken bebek sahibi olan ve bir süre iş hayatından uzaklaşan evli ve bir çocuk annesi Çizme, hobi olarak takı, makrome, bebek, pazar çantaları gibi el işleri yapmaya başladı. El işlerini geliştiren Çizme, yaptığı ürünleri satmak için önce Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezine (KİGGEM) başvurdu.

Merkezde, "pazar analizi", "rekabet" ve "mali planlama" gibi eğitimler alan Çizme, uzun zamandır yaptığı el işi ürünlerini satabileceği bir dükkan açtı.

Kadın girişimci Çizme, gazetecilere yaptığı açıklamada, eskiden beri el işlerini sevdiğini, dikiş, örgü, takı gibi uğraşlara ilgisi olduğunu söyledi.

Hobisini iş hayatına taşıyarak kendi işini kurduğunu anlatan Çizme, "Hobi Kafalı" adını verdiği iş yerinde daha fazla üretim yaparak, satışa sunduğunu belirtti.

- "Farklı projeler hayata geçirmek istiyorum"

Ürünlerinin tamamen el emeği olduğunu söyleyen Çizme, "Takılar, tokalar, makrome, kilim dokuma aparatı, yün asistanı, tekstil ürünleri, ahşap çantalar, el yapımı bebekler, üzerlikler, el yapımı ve pazar çantaları satıyorum. Bir sonraki hedefim hobi el işi atölyeleri kurmak. Makrome, duvar süsü, kilim dokuma, çanta, ahşap oyma atölyesi gibi birbirinden farklı projelerimi de hayata geçirmek istiyorum." diye konuştu.

KİGGEM Proje Koordinatörü Seçkin Çelik de Çizme'nin kendi iş yerini açmasından gurur duyduklarını, işletmenin sürdürülebilir olması için e-ticaret eğitimiyle sosyal medya ortamında ürünlerin görünürlüğü konusunda danışmanlık hizmeti vereceklerini aktardı.
Anadolu Ajansı
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